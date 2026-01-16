Bất động sản khu vực nào tại TP. Hồ Chí Minh hút giới chuyên gia nước ngoài thuê ở nhiều nhất?

Căn hộ cho thuê phân hoá mạnh

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, 2026 sẽ không phải là năm tăng đều cho mọi phân khúc, mà là giai đoạn phân hóa rất rõ rệt. Những phân khúc có thể đứng vững trên thị trường phải gắn với nhu cầu thực, dòng tiền thực và khả năng thích ứng dài hạn, thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Ở góc độ đầu tư cho thuê, ông Tuấn cho rằng, chung cư phục vụ nhu cầu ở thực sẽ là phân khúc trụ cột của thị trường năm 2026. Các dự án pháp lý hoàn chỉnh, tiện ích hiện đại, hạ tầng kết nối tốt có khả năng cho thuê ổn định, thu hút nhu cầu của người trẻ, gia đình trẻ và giới chuyên gia.

Trong đó, chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp, trung tâm logistics, tài chính, công nghệ… ưu tiên chọn các dự án tiêu chuẩn cao cấp, nhiều tiện ích và mảng xanh, kết nối tốt đến nơi làm việc thông qua các tuyến đường lớn.

Ghi nhận cho thấy, tại khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh - dọc tuyến quốc lộ 13, các dự án căn hộ như Landmark Bình Dương - Phú Cường Group, La Pura được phát triển bởi Phát Đạt, The Habitat, The Ten - Becamex Tokyu, Phân khu Diamond Sky - Vạn Phúc City,… dự báo sẽ thu hút lượng lớn khách thuê là chuyên gia nước ngoài, các gia đình trẻ nhờ đáp ứng các tiêu chí sống chất lượng cao.

Các dự án bất động sản dọc quốc lộ 13 dự báo hu hút lượng lớn khách thuê là chuyên gia nước ngoài.

Trong đó, dự án căn hộ La Pura với các tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, quy hoạch đô thị all-in-one đầu tiên tại Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh sẽ là điểm nhấn nguồn cung năm 2026, cũng như đáp ứng nhu cầu lưu trú chất lượng cho chuyên gia nước ngoài.

Đáng nói, dự án này nằm mặt tiền QL13 - tuyến hạ tầng đang đẩy nhanh mở rộng lên 60m, khi hình thành sẽ kết nối ngã tư Hàng Xanh chỉ 15 phút di chuyển, kết nối sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 30 phút. Hiện dự án đang rục rịch phân khu mới ra thị trường với mức giá rumor khoảng 75 triệu đồng/m2, định danh “Branded Residences" đầu tiên tại khu vực.

Có thể thấy, khi dòng vốn FDI, dự án và doanh nghiệp tiếp tục dịch chuyển về khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh với các dự án tiêu chuẩn sống chất lượng cao thì “thế trận” của thị trường cho thuê cũng dần thay đổi. Bên cạnh các dự án căn hộ trung cấp đáp ứng nhu cầu thuê của đối tượng lao động thu nhập trung bình thì dự án cao cấp trở thành lựa chọn của khách thuê là chuyên gia, kỹ sư. Khi nhu cầu lưu trú và chỗ ở cho lực lượng này tăng thì đồng nghĩa sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư.

Loạt “bệ đỡ” giúp tăng giá trị đầu tư trong tương lai

Trước đây, khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh thiếu hụt dự án căn hộ cao cấp thì hiện nay dồi dào hơn nhờ sự xuất hiện của các dự án đến từ các chủ đầu tư lớn dọc Quốc lộ 13. Nhiều chuyên gia chia sẻ, hiện họ đã tìm được căn hộ gần nơi làm việc, đầy đủ tiện ích như hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh và an ninh tốt. Trong tương lai, khi các dự án mới hình thành, đáp ứng các tiện ích hiện đại thì cơ hội đầu tư cho thuê căn hộ tại đây càng “rộng cửa”.

Theo các chuyên gia, nhu cầu và dư địa khai thác căn hộ cho thuê tại khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh vẫn rất lớn, nhất là sau khi địa giới được điều chỉnh sáp nhập.

Ông Đinh Minh Tuấn cho biết, khu vực này hiện là trung tâm công nghiệp - công nghệ cao của phía Nam, tập trung gần 45.000 chuyên gia và kỹ sư nước ngoài. Nhóm khách này có yêu cầu cao về môi trường sống. Các dự án căn hộ với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cho thuê từ 80 - 90%, phù hợp với chuyên gia, quản lý cấp cao và người lao động thu nhập tốt.

Không thể phủ nhận, Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về khả năng thu hút và giữ chân dân cư, đồng thời là điểm đến của dòng vốn FDI, các dự án công nghiệp và nhóm lao động có thu nhập cao - những yếu tố cốt lõi giúp duy trì nhu cầu thuê và giá trị gia tăng của bất động sản. Đáng nói, hạ tầng khu vực này đang bước vào cuộc đua tiến độ chưa từng thấy.

Theo đó, giai đoạn 2025 - 2030 khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh sẽ đón nhận loạt dự án giao thông “xương sống” như: Mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 - 10 làn xe sẽ hoàn thiện toàn tuyến vào năm 2028; Vành đai 3 sẽ vận hành vào năm nay; Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ hoàn thành vào năm 2027. Đặc biệt, Metro số 2 (TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một) chạy dọc quốc lộ 13 cũng đang được thành phố ưu tiên triển khai.

Việc quốc lộ 13 mở rộng kết hợp xây dựng tuyến Metro số 2 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc. Theo đó, nhiều người trẻ, chuyên đã lựa chọn quốc lộ 13 như một “điểm cân bằng” giữa khoảng cách, chi phí và chất lượng sống.

Nhờ hạ tầng, làn sóng di dân về Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh dự báo sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong thời gian tới, từ đó tạo lực đẩy cho thị trường căn hộ ở – cho thuê. Mặt bằng giá và lợi suất cho thuê tại khu vực Đông Bắc cũng khá ổn định, đã từng đạt 7,5%/năm.

Hiện nhu cầu thuê của chuyên gia không ngừng tăng, nguồn cung căn hộ cao cấp sắp bàn giao lại rất khan hiếm, điều này trở thành “điểm hút vốn” mới cho thị trường căn hộ Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh. Thậm chí, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư phía Bắc lựa chọn căn hộ cao cấp tại khu vực này để đón dòng khách thuê ổn định, giàu tiềm năng trong tương lai.

Theo các chuyên gia, hạ tầng trong giai đoạn hiện nay không còn là yếu tố tạo sóng ngắn hạn, mà đã trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mang tính cấu trúc. Khi các tuyến vành đai, cao tốc, sân bay và Metro được triển khai đồng thời, tác động của hạ tầng không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn tái cấu trúc toàn bộ bản đồ kinh tế, đô thị, từ phân bổ dân cư, dịch chuyển lao động cho tới dòng vốn đầu tư.

Ở góc độ đầu tư, xu hướng tìm kiếm cơ hội tại các dự án bất động sản nằm gần những tuyến hạ tầng trọng điểm là những bước đi chiến lược, dài hạn của các nhà đầu tư.