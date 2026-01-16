Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sẽ bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội giá gần 20 triệu đồng/m2

16-01-2026 - 09:39 AM | Bất động sản

Dự án nhà xã hội tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng sẽ có giá tạm tính 19,7 triệu đồng/m2, nhận đăng ký mua từ cuối tháng 1.

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố giá bán tạm tính dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường nằm tại xã Mao Điền (trước đây là huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Khu nhà ở xã hội được xây dựng trên khu đất rộng gần 3 ha với tổng vốn 1.429 tỷ đồng. Dự án gồm 4 tòa nhà cao 20 tầng, sau khi hoàn thành cung cấp 1.388 căn hộ ra thị trường. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư phát triển bất động sản Nam Đô.

Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết giá bán tạm tính tại dự án trên là 19,7 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, nhưng chưa có phí bảo trì). Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua dự án từ 30/1 đến khi hết số lượng căn hộ.

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sẽ bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội giá gần 20 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Trước đó, Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đx công khai giá bán tạm tính đối với các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội (giai đoạn 1) Tràng Cát, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (nay thuộc phường Hải An).

Theo Quyết định số 1911 của Công ty cổ phần Vinhomes, mức giá tạm tính đã được Viện Kinh tế Xây dựng thẩm tra, đảm bảo phù hợp quy định hiện hành. Trong giai đoạn 1, dự án cung cấp tới 3.804 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần cải thiện đáng kể quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp và công nhân đang sinh sống, làm việc tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Mức giá bán trung bình được công bố khoảng 22,6 triệu đồng/m2 thông thủy, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa tính hệ số vị trí Ki và kinh phí bảo trì nhà chung cư. Đây là mức giá mang tính tham khảo tạm thời, giúp người dân có cơ sở hình dung tổng chi phí sở hữu. Việc điều chỉnh cuối cùng sẽ được xác định sau khi công trình hoàn thiện, kiểm toán và quyết toán theo đúng quy định pháp luật.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

