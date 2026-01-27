Vina2 góp vốn lập doanh nghiệp làm dự án khu đô thị ở Sơn La

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (Vina2, MCK: VC2) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án.

Cụ thể, Vina2 và Công ty CP Xây dựng số 2 Bắc Nam (Xây dựng số 2 Bắc Nam) tham gia đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ Mộc Châu. Doanh nghiệp dự án có tên Công ty TNHH Mộc Châu Gateway (trụ sở chính tại nhà số 910 đường Lê Thanh Nghị, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La), loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Vốn điều lệ của Mộc Châu Gateway là 380 tỷ đồng trong đó, Vina2 góp vốn bằng tiền với số tiền 171 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 45%. 55% vốn còn lại do Xây dựng số 2 Bắc Nam góp vốn bằng tiền, tương ứng số tiền góp là 209 tỷ đồng.

Vina2 cũng quyết định cử ông Vũ Trọng Hùng- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật Thứ hai của Mộc Châu Gateway; là người đại diện theo ủy quyền của Vina2 tại Mộc Châu Gateway và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn tương ứng với 45% vốn Mộc Châu Gateway.

Ông Nguyễn Huy Quang- Phó Chủ tịch HĐQT Vina2, cũng được cử là Người đại diện theo ủy quyền của Vina2 tại Mộc Châu Gateway.

Cả 2 lãnh đạo trên của Vina2 đều được cử tham gia HĐTV của Mộc Châu Gateway theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Theo công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp, Mộc Châu Gateway được thành lập ngày 9/1/2026, ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bát động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông góp vốn tại Mộc Châu Gateway như công bố của Vina2 đã nói ở trên. Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Vinh Quang (SN 1989).

Một góc Sơn La. Nguồn: Internet

Nói thêm về 2 doanh nghiệp góp vốn vào Mộc Châu Gateway, Vina2 được thành lập từ năm 1970 với tên gọi ban đầu là "Công ty Xây dựng Xuân Hòa".

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và đầu tư kinh doanh bất động sản. Vina2 đã tham gia thực hiện các dự án xây dựng dân dụng như Kho bạc Nhà Nước, Grand Plaza Hotel Hanoi, Khoa A11 - Bệnh viện Quân Y 108, Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, ...

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn là chủ đầu tư một số dự án như: Dự án Khu nhà ở sinh thái VINA2 (Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Tòa tháp B - VC2 Golden Heart, Tòa tháp C - Golden Central Tower (khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội); Dự án khu phức hợp Đê Đông (khu tái định cư Đê Đông, Quy Nhơn);...

Hiện, doanh nhân Nguyễn Thanh Tuyên đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Vina2. Tên tuổi của vị Chủ tịch sinh năm 1978 này còn gắn liền với sự phát triển của Trainco Group.

Còn về Xây dựng số 2 Bắc Nam, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2002, có trụ sở chính tại BT10, số 368B, phố Quang Trung, phường Hà Đông, TP.Hà Nội.

Tháng 8/2021, doanh nghiệp tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 300 tỷ đồng vào tháng 12/2021, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (tháng 9/2025), ông Đỗ Vinh Quang - Tổng Giám đốc, thay bà Đỗ Thị Quyên đảm nhiệm vị trí Người đại diện theo pháp luật. Ông Vinh Quang cũng đang đứng tên tại Mộc Châu Gateway.

Theo tài liệu của PV, tháng 11/2020, Xây dựng số 2 Bắc Nam đã phát sinh giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) Chi nhánh Hà Nội với giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ là 1.300 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tiêu thụ sản phẩm từ Dự án Khách sạn Sapa Amazing Hotel tại phố Đồng Lợi, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa (cũ), tỉnh Lào Cai.