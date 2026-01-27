Căn hộ 100m2 làm lại toàn bộ nội thất với chi phí 250 triệu đồng

Phòng khách: Không gian phòng khách được xây dựng trên nền tảng tối giản tuyệt đối nhưng không hề lạnh lẽo. Tổng thể khoác lên mình sắc trắng chủ đạo. Sau một năm sử dụng, sắc trắng chủ đạo vẫn giữ được độ trong trẻo, là phông nền hoàn hảo để ánh sáng tự nhiên khuếch tán.

Bếp: Không gian bếp của được tiếp tục triển khai theo tinh thần tối giản. Hệ tủ bếp được thiết kế phẳng, không tay nắm, tối ưu hóa sự gọn gàng và nhịp điệu thị giác. Tỷ lệ tủ trên, tủ dưới được cân chỉnh hài hòa với chiều cao trần, giúp không gian vừa đủ thoáng nhưng vẫn đảm bảo công năng lưu trữ.

Đảo bếp đóng vai trò như trung tâm tương tác của không gian, với hình khối đơn giản nhưng được hoàn thiện tỉ mỉ ở từng cạnh mép. Bề mặt vật liệu được lựa chọn để vừa đảm bảo tính thực dụng, vừa mang lại cảm giác mềm mại về thị giác.

Phòng ngủ: Thiết kế tập trung vào những chi tiết tích hợp để làm tăng giá trị sử dụng nhưng vẫn giữ được sự thống nhất trong thẩm mỹ.

Phòng vệ sinh được thiết kế tối giản, gọn gàng với tông màu trung tính sáng. Không gian sạch sẽ, thoáng và hiện đại, sử dụng vật liệu bề mặt mịn.

KTS đã đưa ra những giải pháp tối ưu về vật liệu và thiết kế để biến ý tưởng thành hiện thực với mức chi phí hợp lý. Từng chi tiết được chọn lọc kỹ lưỡng, không thừa thãi, chỉ tập trung vào những gì cần thiết nhất.