Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn hộ 100m2 làm lại toàn bộ nội thất với chi phí 250 triệu đồng

27-01-2026 - 10:33 AM | Bất động sản

Dự án là một không gian vừa giữ được tinh thần tối giản, vừa mang đậm dấu ấn thẩm mỹ độc đáo, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng với thói quen sinh hoạt và mức ngân sách phù hợp với chủ nhà.

Phòng khách: Không gian phòng khách được xây dựng trên nền tảng tối giản tuyệt đối nhưng không hề lạnh lẽo. Tổng thể khoác lên mình sắc trắng chủ đạo. Sau một năm sử dụng, sắc trắng chủ đạo vẫn giữ được độ trong trẻo, là phông nền hoàn hảo để ánh sáng tự nhiên khuếch tán.

Bếp: Không gian bếp của được tiếp tục triển khai theo tinh thần tối giản. Hệ tủ bếp được thiết kế phẳng, không tay nắm, tối ưu hóa sự gọn gàng và nhịp điệu thị giác. Tỷ lệ tủ trên, tủ dưới được cân chỉnh hài hòa với chiều cao trần, giúp không gian vừa đủ thoáng nhưng vẫn đảm bảo công năng lưu trữ.

Đảo bếp đóng vai trò như trung tâm tương tác của không gian, với hình khối đơn giản nhưng được hoàn thiện tỉ mỉ ở từng cạnh mép. Bề mặt vật liệu được lựa chọn để vừa đảm bảo tính thực dụng, vừa mang lại cảm giác mềm mại về thị giác.

Phòng ngủ: Thiết kế tập trung vào những chi tiết tích hợp để làm tăng giá trị sử dụng nhưng vẫn giữ được sự thống nhất trong thẩm mỹ.

Phòng vệ sinh được thiết kế tối giản, gọn gàng với tông màu trung tính sáng. Không gian sạch sẽ, thoáng và hiện đại, sử dụng vật liệu bề mặt mịn.

KTS đã đưa ra những giải pháp tối ưu về vật liệu và thiết kế để biến ý tưởng thành hiện thực với mức chi phí hợp lý. Từng chi tiết được chọn lọc kỹ lưỡng, không thừa thãi, chỉ tập trung vào những gì cần thiết nhất.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật mới nhất về ACV tại Sân bay Long Thành

Cập nhật mới nhất về ACV tại Sân bay Long Thành Nổi bật

Số phận đối lập của những siêu dự án treo suốt 2 thập kỷ ở TP.HCM: Nơi được Vinhomes, Masterise "đánh thức", chỗ được SunGroup, Gamuda Land "nhòm ngó"

Số phận đối lập của những siêu dự án treo suốt 2 thập kỷ ở TP.HCM: Nơi được Vinhomes, Masterise "đánh thức", chỗ được SunGroup, Gamuda Land "nhòm ngó" Nổi bật

TPHCM tăng tốc phát triển nhà ở xã hội: “Siết” tiến độ dự án

TPHCM tăng tốc phát triển nhà ở xã hội: “Siết” tiến độ dự án

10:31 , 27/01/2026
Vina2 góp vốn lập doanh nghiệp làm dự án khu đô thị ở Sơn La

Vina2 góp vốn lập doanh nghiệp làm dự án khu đô thị ở Sơn La

10:27 , 27/01/2026
Nam Long, Him Lam, Saigonres và loạt “ông lớn” địa ốc có tên trong kế hoạch thanh tra 2026

Nam Long, Him Lam, Saigonres và loạt “ông lớn” địa ốc có tên trong kế hoạch thanh tra 2026

10:21 , 27/01/2026
Trước khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất, FLC đã công bố một thông tin đáng chú ý

Trước khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất, FLC đã công bố một thông tin đáng chú ý

10:07 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên