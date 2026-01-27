Nóng: Hà Nội muốn di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái cấu trúc đô thị

Hà Nội đang xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô thời kỳ 2026–2045, tầm nhìn đến năm 2065, trong đó có nội dung giãn dân quy mô lớn tại khu vực nội thành.

Theo phương án được đưa ra, tổng số dân dự kiến di dời khỏi khu vực trong Vành đai 3 trở vào là hơn 860.000 người, triển khai theo hai giai đoạn.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026–2035, Hà Nội dự kiến di dời khoảng 440.000 người, gồm khoảng 200.000 người tại khu vực sông Hồng, khoảng 200.000 người tại khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận, cùng khoảng 42.000 người tại các tuyến phố trong Vành đai 3.

Giai đoạn 2036–2045, thành phố tiếp tục di dời khoảng 420.000 người, trong đó khoảng 26.700 người tại khu phố cổ, khoảng 23.000 người tại khu phố cũ và khoảng 370.000 người tại các khu vực còn lại trong phạm vi Vành đai 3.

Theo định hướng quy hoạch, việc di dời dân cư nhằm giảm áp lực hạ tầng cho khu vực lõi đô thị, cải thiện môi trường sống, đồng thời tạo điều kiện tái thiết không gian đô thị theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Người dân thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc chuyển đến các khu đô thị mới tại các khu vực như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc và một số khu vực phát triển mới khác, gắn với đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng định hướng chuyển đổi công năng một số khu vực nội đô, ưu tiên phát triển không gian công cộng, cây xanh, dịch vụ, văn hóa và bảo tồn các khu vực có giá trị lịch sử, di sản.

Về nguồn lực thực hiện, Hà Nội dự kiến huy động tổng vốn đầu tư khoảng 64,84 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2045, bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa để phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, nhà ở, y tế, giáo dục và các công trình công cộng.

Phương án điều chỉnh quy hoạch, trong đó có nội dung giãn dân và di dời dân cư nội đô, sẽ tiếp tục được lấy ý kiến, hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Kỳ Thư