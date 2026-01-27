Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội phê duyệt 2 dự án đường trục quan trọng

27-01-2026 - 12:47 PM | Bất động sản

Dự án Đường trục phát triển kinh tế Miếu Môn - Hương Sơn và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 429D là những dự án phục vụ phát triển kinh tế cho khu vực phía Tây Nam Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế Miếu Môn - Hương Sơn (đoạn nối từ tỉnh lộ 419 đến tỉnh lộ 424), xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội.

Theo đó, dự án đầu tư hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân trong khu vực, kết nối hạ tầng giao thông khung đồng bộ, giảm ùn tắc và tạo mỹ quan đô thị cho xã Hồng Sơn. Phát huy thế mạnh của vận tải đường bộ là phạm vi ngắn, mạng lưới rộng, có hiệu quả trong công việc gom hàng xuất khẩu và phân phối hàng tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế văn hóa các địa phương và thành phố Hà Nội.

Dự án có chiều dài khoảng 4,15 km, điểm đầu giao với dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 424 đoạn từ Đỗ Xá Quan Sơn (ngã 5 Tế Tiêu) đến đập tràn Cầu Dậm, xã Hồng Sơn. Tuyến đường được đầu tư với mặt cắt ngang rộng 27 m.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư sơ bộ 550.000 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026-2029. UBND xã Hồng Sơn được giao làm chủ đầu tư dự án.

Cùng ngày 26/1, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 429D (đoạn từ trục phát triển phía Nam đi trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên), xã Phượng Dực.

Theo Quyết định, đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 429D góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân trong khu vực, giảm ùn tắc giao thông và tạo mỹ quan đô thị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Phượng Dực nói riêng và của Thủ đô Hà Nội.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,6 km, với mặt cắt nền rộng 21 m. Dự án thuộc nhóm B, có sơ bộ tổng mức đầu tư 850.900 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Trần Hoàng

Tiền Phong

Từ Khóa:
quy hoạch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại sau 4 năm: Ai sẽ là người vui nhất?

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại sau 4 năm: Ai sẽ là người vui nhất? Nổi bật

Số phận đối lập của những siêu dự án treo suốt 2 thập kỷ ở TP.HCM: Nơi được Vinhomes, Masterise "đánh thức", chỗ được SunGroup, Gamuda Land "nhòm ngó"

Số phận đối lập của những siêu dự án treo suốt 2 thập kỷ ở TP.HCM: Nơi được Vinhomes, Masterise "đánh thức", chỗ được SunGroup, Gamuda Land "nhòm ngó" Nổi bật

Ba bến du thuyền Hồ Tây nằm ở vị trí nào?

Ba bến du thuyền Hồ Tây nằm ở vị trí nào?

12:19 , 27/01/2026
Nóng: Hà Nội muốn di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái cấu trúc đô thị

Nóng: Hà Nội muốn di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái cấu trúc đô thị

12:04 , 27/01/2026
Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản 27/1: Lộ diện ông lớn dẫn đầu thị trường, doanh thu bứt phá 4.500%, VRE lập kỷ lục... trong khi nhiều doanh nghiệp lao dốc sâu

Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản 27/1: Lộ diện ông lớn dẫn đầu thị trường, doanh thu bứt phá 4.500%, VRE lập kỷ lục... trong khi nhiều doanh nghiệp lao dốc sâu

11:46 , 27/01/2026
Thị trường bất động sản 2026: Không còn “cơn sốt” ngắn hạn

Thị trường bất động sản 2026: Không còn “cơn sốt” ngắn hạn

11:33 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên