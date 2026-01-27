Hà Nội phê duyệt 2 dự án đường trục quan trọng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế Miếu Môn - Hương Sơn (đoạn nối từ tỉnh lộ 419 đến tỉnh lộ 424), xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội.

Theo đó, dự án đầu tư hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân trong khu vực, kết nối hạ tầng giao thông khung đồng bộ, giảm ùn tắc và tạo mỹ quan đô thị cho xã Hồng Sơn. Phát huy thế mạnh của vận tải đường bộ là phạm vi ngắn, mạng lưới rộng, có hiệu quả trong công việc gom hàng xuất khẩu và phân phối hàng tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế văn hóa các địa phương và thành phố Hà Nội.

Dự án có chiều dài khoảng 4,15 km, điểm đầu giao với dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 424 đoạn từ Đỗ Xá Quan Sơn (ngã 5 Tế Tiêu) đến đập tràn Cầu Dậm, xã Hồng Sơn. Tuyến đường được đầu tư với mặt cắt ngang rộng 27 m.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư sơ bộ 550.000 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026-2029. UBND xã Hồng Sơn được giao làm chủ đầu tư dự án.

Cùng ngày 26/1, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 429D (đoạn từ trục phát triển phía Nam đi trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên), xã Phượng Dực.

Theo Quyết định, đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 429D góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân trong khu vực, giảm ùn tắc giao thông và tạo mỹ quan đô thị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Phượng Dực nói riêng và của Thủ đô Hà Nội.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,6 km, với mặt cắt nền rộng 21 m. Dự án thuộc nhóm B, có sơ bộ tổng mức đầu tư 850.900 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026-2029.