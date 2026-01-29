10 tòa nhà chọc trời dự kiến hoàn thành trong năm 2026

Downtown One, Albania

(Ảnh: Dezeen)

Mặt đứng dạng pixel của tòa nhà Downtown One sẽ phác họa hình dáng bản đồ Albania, tạo nên điểm nhấn độc đáo cho Thủ đô Tirana.

Tòa nhà cao 140 mét, gồm các khối xếp chồng với cửa sổ hình chữ nhật lớn, dự kiến trở thành công trình cao nhất Albania.

Dự án do MVRDV thiết kế trong bối cảnh Tirana đang chứng kiến sự bùng nổ của các tòa tháp có hình khối khác lạ.

Trụ sở Ngân hàng China Merchants, Trung Quốc

(Ảnh: Dezeen)

Với chiều cao 388 mét, trụ sở Ngân hàng China Merchants tại Thâm Quyến đủ tiêu chuẩn xếp vào nhóm siêu cao tầng. Công trình do Foster + Partners thiết kế sở hữu lớp vỏ hình học đặc trưng, tạo thành từ các tấm thép và kính ghép mô-đun, lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy truyền thống của Trung Quốc.

Ngân hàng Trung ương Iraq, Iraq

(Ảnh: Dezeen)

Một trụ sở ngân hàng khác góp mặt trong danh sách là tòa tháp cao 170 mét do Zaha Hadid Architects thiết kế tại Iraq.

Nằm bên bờ sông Tigris ở Baghdad, công trình có khung xương xoắn ốc được nâng đỡ trên một bệ lớn trải dài toàn bộ một khu phố. Theo kiến trúc sư, thiết kế nhằm “mô phỏng ánh sáng phản chiếu từ những gợn sóng” của dòng sông liền kề.

Waterline, Mỹ

(Ảnh: Dezeen)

Waterline là một trong những dự án chọc trời đáng chú ý nhất dự kiến mở cửa tại Mỹ trong năm nay.

Do KPF thiết kế, tòa tháp cao 312 mét sẽ trở thành công trình cao nhất bang Texas và là tòa nhà siêu cao tầng chính thức đầu tiên của thành phố Austin.

SkyTower tại Pinnacle One Yonge, Canada

(Ảnh: Dezeen)

Tòa nhà cao nhất Canada cũng được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2026. SkyTower cao 351 mét, có mặt đứng hơi nghiêng với hệ ban công bố trí một bên, mô phỏng các lỗ thông gió.

Theo đơn vị thiết kế, công trình phản chiếu ánh sáng theo nhiều cách khác nhau, tạo nên hình dáng đặc biệt thay đổi tùy thuộc vào góc nhìn.

Trụ sở Atlassian, Australia

(Ảnh: Dezeen)

Tại Australia, SHoP Architects và BVN sẽ hoàn thành trụ sở Atlassian - tòa nhà gỗ lai (hybrid timber) cao nhất thế giới. Cao 180 mét, công trình có kết cấu gỗ bên trong, bao bọc bởi lớp vỏ thép và kính, vượt qua kỷ lục trước đó của Ascent tại Mỹ (86,6 mét).

Mercedes-Benz Places, UAE

(Ảnh: Dezeen)

Nằm gần Burj Khalifa ở Dubai, dự án siêu cao tầng này là bất động sản nhà ở gắn thương hiệu Mercedes-Benz đầu tiên trên thế giới. Tòa nhà cao 341 mét, với mặt đứng in họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng của hãng xe Đức trên hình khối uốn lượn.

262 Fifth Avenue, Mỹ

(Ảnh: Dezeen)

Tòa tháp siêu mảnh tại Midtown Manhattan này cao 305 mét, gồm các căn hộ chiếm trọn một tầng và đài quan sát trên đỉnh. Dự án được xây dựng trên khu đất của hai công trình cũ đã tháo dỡ, đồng thời tích hợp một tòa nhà đá vôi 12 tầng vào phần khối đế.

Tour F, Bờ Biển Ngà

(Ảnh: Dezeen)

Tòa tháp cao nhất châu Phi dự kiến hoàn thành tại thành phố Abidjan của Bờ Biển Ngà vào năm 2026. Do kiến trúc sư người Liban gốc Bờ Biển Ngà Pierre Fakhoury thiết kế, công trình cao 421 mét với mặt ngoài vát cạnh, chủ yếu dành cho không gian văn phòng.

Trụ sở Sany Irootech, Trung Quốc

(Ảnh: Dezeen)

SOM có nhiều dự án hoàn thành trong năm 2026, trong đó nổi bật là cặp tòa nhà chọc trời tại Quảng Châu.

Tòa tháp cao nhất trong hai tòa tháp sẽ đạt chiều cao 204 mét. Hai công trình được liên kết bởi hệ cấu trúc lưới chéo lộ thiên và khối đế chung, bên dưới là quảng trường công cộng với các không gian mua sắm và ẩm thực.