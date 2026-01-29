Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng triệu người dân Đồng Nai sắp đón tin vui

29-01-2026 - 12:11 PM | Bất động sản

Trong quý I/2026, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ khởi công thêm 14 dự án nhà ở xã hội, nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, người lao động và nhóm thu nhập thấp trên địa bàn.

Hàng triệu người dân Đồng Nai sắp đón tin vui - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Đồng Nai, các dự án nhà ở xã hội dự kiến được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh như Nhơn Trạch, Trảng Bom, Phước An, Long Hưng, Phước Tân, An Phước và một số khu vực tập trung đông khu công nghiệp, khu dân cư. Việc khởi công đồng loạt ngay từ đầu năm được xác định là bước đi quan trọng trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn mới của tỉnh.

Các dự án này nằm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng của lực lượng lao động tại Đồng Nai – một trong những trung tâm công nghiệp lớn của khu vực phía Nam. Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho người lao động và thu hút nguồn nhân lực.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn nhà ở xã hội, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển khoảng 65.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030. Các dự án mới khởi công trong quý I/2026 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu này.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp với chủ đầu tư để hoàn tất thủ tục pháp lý, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

