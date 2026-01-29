Tỷ phú Trần Bá Dương xuất hiện tại một cuộc họp quan trọng, loạt dự án trọng điểm của Thaco có tiến triển lớn

Chiều 28/1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với lãnh đạo CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về phía tập đoàn có Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO Trần Bá Dương cùng ban lãnh đạo THACO.

Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO Trần Bá Dương cùng ban lãnh đạo THACO tham dự buổi làm việc. (Ảnh: danang.gov.vn)

Tại buổi làm việc, THACO báo cáo quá trình triển khai các dự án trên địa bàn, đồng thời nêu kiến nghị, đề xuất đối với thành phố Đà Nẵng.

Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp liên quan đến THACO được thúc đẩy quyết liệt.

Cụ thể, dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai hiện hữu đã giải phóng mặt bằng khoảng 88% trên tổng diện tích hơn 240 ha, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/3/2026.

Dự án Khu công nghiệp THACO Chu Lai đạt khoảng 91% trên tổng quy mô hơn 450 ha, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/3/2026.

Đối với dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng, tiến độ giải phóng mặt bằng đạt hơn 20% trên tổng diện tích 115 ha, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6/2026.

Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm có tiến triển gồm: dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Đà Nẵng; dự án Luồng Cửa Lở, cầu kết nối, đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn; dự án nhà ở xã hội trên địa bàn xã Tam Anh…

Ông Trần Bá Dương mong muốn các dự án sớm được triển khai đầu tư để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO Trần Bá Dương bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố dành cho tập đoàn trong thời gian qua; mong muốn các dự án sớm được triển khai đầu tư để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng.

Ông Trần Bá Dương kiến nghị chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng hoan nghênh các dự án do THACO đề xuất, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của chính quyền thành phố cùng các sở, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải tỏa, đền bù và bàn giao mặt bằng cho các dự án hạ tầng khu công nghiệp phía Nam thành phố, cũng như trong triển khai thủ tục các dự án trọng điểm do THACO đầu tư và đề xuất trên địa bàn.

Trong đó, quyết liệt thúc đẩy công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án do THACO đầu tư và đề xuất đầu tư trên địa bàn thành phố; phải thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch và các cam kết với nhà đầu tư; tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị của THACO tại Báo cáo số 02/2026.