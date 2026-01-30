Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công viên Thùy Vân hơn 1.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu đã hoàn thành nhưng chưa có đơn vị vận hành

30-01-2026 - 15:03 PM | Bất động sản

Dù đã hoàn thành và sử dụng trong thời gian qua nhưng Công viên Thùy Vân vẫn chưa được bàn giao để tổ chức quản lý, vận hành dẫn đến nhiều hệ lụy

Ngày 30-1, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp UBND phường Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế và họp bàn phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác khai thác, vận hành Công viên Thùy Vân.

Công viên Thùy Vân được đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng cơ bản, đủ điều kiện pháp lý để đưa vào khai thác, sử dụng. Từ nhiều tháng nay, công trình thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, sinh hoạt mỗi ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công viên vẫn chưa có đơn vị chính thức tiếp nhận bàn giao để quản lý, vận hành thống nhất.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Xây dựng và các đơn vị khảo sát Công viên Thùy Vân trước cuộc họp

Hiện nay, công viên tạm thời do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động từ nguồn lực hỗ trợ. Do chưa có cơ chế vận hành bài bản, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm; tình trạng vệ sinh môi trường, rác thải tồn đọng vẫn xảy ra; các tiện ích công cộng hoạt động chưa hiệu quả, buôn bán hàng rong và xe cộ đi vào công viên còn tái diễn.

UBND phường Vũng Tàu thời gian qua đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Tuy nhiên, do chưa được bàn giao quản lý chính thức nên phường không đủ cơ sở pháp lý để bố trí lực lượng bảo vệ, tổ chức vệ sinh thường xuyên, trông giữ xe… tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, mất mát tài sản công.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 2.

Công viên là điểm đến được người dân, du khách thích thú nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị vận hành

Trước thực trạng này, UBND phường Vũng Tàu kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân để đưa vào quản lý, khai thác thống nhất. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng sớm xây dựng, phê duyệt đề án khai thác, quản lý tài sản công viên, tổ chức đấu giá quyền khai thác theo quy định nhằm lựa chọn đơn vị vận hành chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trước Tết Nguyên đán.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 3.

Công viên Thùy Vân được đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết hiện đang vào thời điểm sóng gió, khu vực Bãi Sau thường xuyên có sóng lớn, cây xanh cần được chăm sóc liên tục. Trong khi đó, do chưa được bàn giao nên chưa thể tổ chức vận hành, đấu giá khai thác theo quy định. "Cần có giải pháp trước mắt và lâu dài để bảo đảm công viên hoạt động an toàn, hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới" - ông Thuấn nhấn mạnh.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 4.

Nắp của một trong những vòi nước trong nhà vệ sinh đã bị mất dù dự án chưa được bàn giao để quản lý

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đã nêu 3 nhóm nhiệm vụ các đơn vị cần khẩn trương triển khai. Trước mắt, chủ đầu tư phải rà soát, hoàn thiện đầy đủ các hạng mục còn tồn tại, sớm bàn giao công trình cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và giao thông TPHCM theo quy định. Trung tâm có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý, khai thác, bảo trì công viên, tham vấn các đơn vị liên quan và báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 3-2.

Song song đó, Trung tâm cần khẩn trương xây dựng đề án cho thuê, khai thác công viên, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để lựa chọn đơn vị trúng thầu vận hành. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường dọn dẹp vệ sinh, tưới nước, duy trì mảng xanh trong dịp Tết; đề nghị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu hỗ trợ tổ chức vườn hoa xuân mang đặc trưng Vũng Tàu và duy trì vận hành tháp Tam Thắng trong những ngày Tết. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn công trình và giao thông khu vực cũng được yêu cầu siết chặt.

Công viên Thùy Vân 1 . 000 Tỉ đồng chưa có đơn vị vận hành - Ảnh 5.

Các đơn vị họp bàn để thống nhất phương án vận hành

Theo Ngọc Giang

Người Lao Động

