Vina2 tăng vốn lên gần 760 tỷ đồng

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (Vina2, MCK: VC2) vừa có Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo đó, Vina2 tăng vốn điều lệ từ gần 688 tỷ đồng lên gần 760 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; trong đó 100% là vốn tư nhân.

Trước đó, kết thúc đợt phát hành (15/12/2025), Vina2 đã phân phối gần 6,9 triệu cổ phiếu cho 3.625 cổ đông để trả cổ tức tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là hơn 75,6 triệu cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, Vina2 đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án.

Cụ thể, Vina2 và Công ty CP Xây dựng số 2 Bắc Nam (Xây dựng số 2 Bắc Nam) tham gia đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ Mộc Châu. Doanh nghiệp dự án có tên Công ty TNHH Mộc Châu Gateway (trụ sở chính tại nhà số 910 đường Lê Thanh Nghị, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La), loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Vốn điều lệ của Mộc Châu Gateway là 380 tỷ đồng trong đó, Vina2 góp vốn bằng tiền với số tiền 171 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 45%. 55% vốn còn lại do Xây dựng số 2 Bắc Nam góp vốn bằng tiền, tương ứng số tiền góp là 209 tỷ đồng.

Vina2 cũng quyết định cử ông Vũ Trọng Hùng- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật Thứ hai của Mộc Châu Gateway; là người đại diện theo ủy quyền của Vina2 tại Mộc Châu Gateway và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn tương ứng với 45% vốn Mộc Châu Gateway.

Ông Nguyễn Huy Quang- Phó Chủ tịch HĐQT Vina2, cũng được cử là Người đại diện theo ủy quyền của Vina2 tại Mộc Châu Gateway.

Cả 2 lãnh đạo trên của Vina2 đều được cử tham gia HĐTV của Mộc Châu Gateway theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Theo công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp, Mộc Châu Gateway được thành lập ngày 9/1/2026, ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bát động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông góp vốn tại Mộc Châu Gateway như công bố của Vina2 đã nói ở trên. Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Vinh Quang (SN 1989).

Nói thêm về Dự án Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ Mộc Châu, dự án này được triển khai tại phường Vân Sơn (tỉnh Sơn La) với tổng diện tích khoảng 387.403 m², quy mô dân số dự kiến khoảng 2.600 người. Dự án gồm các hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và khoảng 593 căn nhà thấp tầng.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 2.356,2 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án khoảng 2.230,9 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 117,3 tỷ đồng, chi phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khoảng 8 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 57 tháng.



