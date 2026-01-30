Hà Nội xây 2 quảng trường nổi, 6 bến du thuyền, mở rộng 6 đoạn tuyến phố...bất động sản ven trục Tây Hồ có giá tỷ đồng mỗi m2 càng đắt đỏ

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng các tuyến đường ven Hồ Tây với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, quy mô thực hiện khoảng hơn 575 ha, trong đó diện tích hồ Tây gần 521 ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng).

Theo nghị quyết được thông qua, phạm vi thực hiện dự án bao trùm toàn bộ diện tích Hồ Tây và khu vực xung quanh, được giới hạn bởi 14 tuyến đường phố gồm: Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên và Yên Hoa.

Quá trình thực hiện dự án, Hà Nội đề xuất điều chỉnh mở rộng, cải tạo hơn 11,5 km tổng chiều dài 6 đoạn tuyến phố xung quanh hồ Tây, gồm: Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá.

Điểm nhấn của dự án là việc kiến tạo các không gian công cộng hiện đại, bao gồm: bố trí 27 sàn ngắm cảnh xung quanh hồ; xây dựng 2 quảng trường nổi (Quảng trường Văn Cao và Quảng trường bến Kim Ngưu); cùng hệ thống cầu cảnh quan và 6 bến thuyền du lịch (3 bến chính, 3 bến phụ).

Dự án dự kiến triển khai theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 (quý I/2026 - quý II/2027) hoàn thành các tuyến Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Yên Hoa và đường Thanh Niên; giai đoạn 2 (quý III/2027 - quý I/2030) hoàn thành các hạng mục còn lại và quyết toán dự án.

Được biết, Hồ Tây là khu vực được xem là lõi vàng trên thị trường bất động sản với các tuyến đường có giá 1-2 tỷ đồng/m2. Theo đánh giá của giới bất động sản, việc HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng các tuyến đường ven Hồ Tây sẽ tác động mạnh mẽ đến giá cả khu vực này.

Khảo sát thực tế cho thấy, bước sang đầu năm 2026, thị trường nhà mặt phố tại hai phường mới Tây Hồ và Phú Thượng tiếp tục gây chú ý khi mặt bằng giá được ghi nhận ở mức rất cao, có nơi chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m².

Đơn cử, một tòa nhà mặt phố thiết kế 8 tầng, diện tích 112m² trên phố Trích Sài, phường Tây Hồ (khu vực trước đây thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ) hiện được chào bán với giá 168 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng/m².

Tuy nhiên, đây chưa phải mảnh đất đắt nhất nếu tính theo mét vuông. Ghi nhận trên các website rao bán bất động sản đã có mảnh được định giá 1,8 tỷ đồng/m2. Thậm chí, có căn nhà mặt phố Trích Sài đang rao gần 2 tỷ đồng/m², khiến người dân bất ngờ.

Mới đây, trên các website rao bán về bất động sản đang xôn xao với một mảnh đất siêu rộng, tổng diện tích gần 900m2. Khu đất nằm trên mặt phố Quảng Khánh, tuyến phố hiếm hoi có không gian yên tĩnh, thoáng đãng mà vẫn kết nối trực tiếp với trung tâm. Được biết, mảnh đất rộng 860m2 có giá 900 tỷ đồng. Như vậy, mỗi mét vuông tương đương 1,05 tỷ đồng.

Nhiều căn nhà mặt phố tại một số tuyến phố như Quảng Khánh, Trích Sài, Âu Cơ... đang có mức giá rao bán lên tới trên dưới 1 tỉ đồng/m2. Trong đó, một căn nhà diện tích 60m2, nằm trên mặt phố Trích Sài, sở hữu ba mặt thoáng đang được rao bán với giá 71 tỉ đồng, tương đương hơn 1,1 tỉ đồng/m2.

Diễn biến trên cho thấy mặt bằng giá nhà mặt phố tại hai phường mới Tây Hồ và Phú Thượng đang đứng ở ngưỡng rất cao nhờ lợi thế cảnh quan hồ Tây, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và nguồn cung nhà mặt phố hạn chế. Trong bối cảnh lạm phát và biến động tỷ giá, nhiều nhà đầu tư lựa chọn bất động sản giá trị lớn như một kênh trú ẩn và giữ giá trị tài sản trong dài hạn.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, trong ngắn hạn giá các căn nhà mặt phố khu vực Hồ Tây vẫn giữ ở mức cao đặc biệt với nguồn cung nhà mặt phố ven hồ vốn đã khan hiếm từ lâu. Về dài hạn, khi hạ tầng hoàn thiện, kết nối giao thông với trung tâm thành phố và các trục vành đai được cải thiện, giá trị bất động sản khu vực Tây Hồ - Phú Thượng sẽ còn được nâng tầm đáng kể, trở thành kênh đầu tư "trú ẩn" an toàn giữa bối cảnh kinh tế biến động.

Ngoài ra, kỳ vọng về việc nâng cấp hạ tầng, phát triển không gian ven sông Hồng, các tuyến vành đai và trục giao thông kết nối khu vực Tây Hồ với trung tâm thành phố cũng được cho là những yếu tố tiếp tục nâng đỡ mặt bằng giá bất động sản khu vực này trong trung và dài hạn.