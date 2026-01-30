Động thổ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia do doanh nghiệp tài trợ tại phường Thuận Giao

Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa, do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) tài trợ toàn bộ kinh phí đầu tư và triển khai, với tổng giá trị khoảng 145 tỷ đồng, hướng tới xây dựng một trường tiểu học đạt tiêu chuẩn hiện đại, từng bước tiếp cận chuẩn quốc gia.

Theo quy hoạch, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất công có diện tích gần 10.500 m², với khối nhà chính 4 tầng gồm 40 phòng học, các phòng chức năng, nhà đa năng và hệ thống hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ phục vụ dạy và học. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện và bàn giao vào cuối tháng 7/2026, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UBND phường Thuận Giao cho biết, việc đầu tư xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 đáp ứng nhu cầu hết sức cấp bách về hạ tầng giáo dục trên địa bàn. Theo thông tin được công bố, phường Thuận Giao được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Thuận Giao và ba khu phố của phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), với diện tích 16,805 ha và dân số 164.050 người, trong đó, dân số tạm trú chiếm hơn 80%.

"Với quy mô dân số đông và tốc độ gia tăng dân số cơ học lớn, các yêu cầu về an sinh xã hội, y tế và đặc biệt là giáo dục trên địa bàn phường là rất lớn. Nhu cầu về trường học đạt chuẩn về diện tích, số lớp, cơ sở vật chất nhằm bảo đảm điều kiện dạy và học tốt nhất cho giáo viên và học sinh luôn là vấn đề mà lãnh đạo địa phương quan tâm hàng đầu" - đại diện lãnh đạo phường Thuận Giao nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tặng hoa cho Sở Giáo dục, phường Thuận Giao và Công ty Phát Đạt cùng các đơn vị đồng hành trong lễ động thổ.

Theo thống kê của địa phương, hiện trên địa bàn phường có 13 trường công lập, gồm 1 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Riêng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 hiện hữu được xây dựng từ năm 1995 trên khu đất khoảng 2.800m², với 14 phòng học, 28 lớp và 960 học sinh, học sinh chỉ học 1 buổi/ngày. Sau nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, trang thiết bị dạy học còn hạn chế và không còn đáp ứng đủ nhu cầu học tập ngày càng tăng.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 với quy mô lớn hơn, cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và định hướng đạt chuẩn quốc gia được địa phương đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lãnh đạo phường Thuận Giao cho biết, dự án không chỉ góp phần giải quyết tình trạng quá tải trường lớp hiện nay, mà còn tạo nền tảng lâu dài cho việc nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn.

Công trình được dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trong tháng 7 năm nay.

Ở góc độ quản lý ngành, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đánh giá rất cao ý nghĩa của dự án trong chiến lược phát triển mạng lưới trường lớp của Thành phố. Ông Hiếu phát biểu: "Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được định hướng xây dựng theo mô hình trường học hiện đại, đáp ứng các tiêu chí về cơ sở vật chất, không gian học tập thân thiện, an toàn, từng bước tiếp cận chuẩn quốc gia. Đồng thời, nhà trường sẽ được tổ chức, vận hành theo định hướng chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kết nối giữa nhà trường – gia đình – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Công trình khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm áp lực sĩ số, hoàn thiện mạng lưới trường lớp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm giảng dạy, học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học theo đúng mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố".

Đại diện ngành giáo dục cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia của doanh nghiệp trong việc đầu tư cho giáo dục thông qua hình thức tài trợ toàn phần. Theo ông, việc doanh nghiệp tài trợ xây dựng trường học với quy mô lớn, tiêu chuẩn cao không chỉ giúp rút ngắn thời gian triển khai, mà còn tạo thêm nguồn lực quan trọng để Thành phố tập trung ngân sách cho các lĩnh vực hạ tầng khác.

Phát Đạt cũng trao khoản đóng góp để thực hiện công tác an sinh xã hội cùng phường Thuận Giao.

Về phía nhà tài trợ, Phát Đạt cho biết việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 là hoạt động đồng hành cùng địa phương và Thành phố trong phát triển hạ tầng xã hội, đặc biệt là giáo dục – lĩnh vực được xem là nền tảng của phát triển bền vững. Công trình được triển khai theo hình thức "xây dựng và chuyển giao", sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho Nhà nước quản lý, sử dụng phục vụ mục đích công ích.

Việc động thổ xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 vì vậy không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình giáo dục mới, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong việc chung tay cùng chính quyền giải quyết các nhu cầu cấp thiết của cộng đồng. Trong bối cảnh dân số tăng nhanh và áp lực hạ tầng giáo dục ngày càng lớn, một ngôi trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, được đầu tư bài bản với giá trị hàng trăm tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ mang lại tác động tích cực, lâu dài cho sự phát triển của phường Thuận Giao nói riêng và TP.HCM nói chung.