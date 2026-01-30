Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Ảnh minh họa

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Xây dựng Hòa Bình, MCK: HBC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, HĐQT Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp kể từ ngày 1/2/2026.

Ông Nguyễn Hùng Cường chịu sự quản lý trực tiếp của Phó Tổng Giám đốc thường trực công ty, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được phân công, tuân thủ quy chế hoạt động của HBC, các quy định, chính sách hiện hành của công ty và các quy định của pháp luật liên quan đối với chức danh được giao.

Trong một diễn biến khác, mới đây, HBC cũng công bố Nghị quyết của HĐQTvề thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình.

Được biết, lý do Xây dựng Hòa Bình giải thể doanh nghiệp nêu trên để tái cơ cấu lại công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

Tính đến ngày 30/9/2025, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình đang là công ty con của Xây dựng Hòa Bình với tỷ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hòa Bình được thành lập từ ngày 2/6/2021 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Xây dựng Hòa Bình mang về doanh thu thuần 2.759 tỷ đồng, giảm 42% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 240 tỷ đồng, giảm 72%.

Năm 2025, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 360 tỷ đồng. Với kết quả trên HBC đã hoàn thành 66% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình ở mức 15.908 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 10.228 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Công ty phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 742 tỷ đồng từ các dự án bất động sản. Lượng tiền mặt nắm giữ ngắn hạn cũng tăng 13%, lên 319 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức 13.945 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước tăng 23%, đạt 2.804 tỷ đồng.

Vay nợ tài chính ngắn hạn giảm khoảng 300 tỷ đồng về mức 3.521 tỷ đồng, hầu hết là vay ngân hàng.



