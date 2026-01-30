Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan bị hạ giá xuống gần 50 tỷ đồng

Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP. HCM rao bán đấu giá một số tài sản đứng tên bà Trương Mỹ Lan trong quá trình tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực.

Trong số đó, đáng chú ý là du thuyền The Reverie Saigon (màu xanh – trắng), được sản xuất tại Pháp năm 2018, hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 5/1/2026, du thuyền này từng được đưa ra đấu giá lần thứ nhất với mức giá khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng, nhưng không có người đăng ký mua.

Vì vậy, ở lần đấu giá thứ 2, mức giá khởi điểm cho du thuyền của bà Trương Mỹ Lan giảm 6%, xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào sáng ngày 12/2/2026 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản, tương đương 20% giá khởi điểm, tức gần 10 tỷ đồng, vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM.

Ngoài du thuyền trên, cơ quan thi hành án cũng quyết định giảm giá 2 tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan là tàu THALIA và tàu ELECTRA. Cả 2 đều có màu trắng, được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan. Giá khởi điểm của mỗi chiếc được điều chỉnh từ 5,16 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/1, THADS TP.HCM đã có thông báo về việc chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự đồng thời cưỡng chế kê biên đối với hai chiếc túi Hermes bạch tạng của bị án Trương Mỹ Lan trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát.

Buổi làm việc có sự tham gia của chấp hành viên THADS TP.HCM, đại diện Viện KSND TP.HCM cùng các cơ quan liên quan. Bị án Trương Mỹ Lan vắng mặt tại buổi làm việc.

THADS TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp kê biên đối với tài sản gồm: 1 túi Hermès, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermès, màu trắng, size 30 không đính đá, 1 đồng hồ, 1 chiếc khăn vải màu xanh, 3 khăn quàng, 2 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau.

Theo thông báo, chấp hành viên THADS TP.HCM cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản: 1 túi Hermes màu trắng size 25, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi và 1 túi Hermes màu trắng size 30, không đính đá hay vật liệu gì bên trên.

Các yêu cầu đối với các tổ chức thẩm định giá như sau: Là tổ chức thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. (Kèm theo Thông báo danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, thẩm định viên về giá mới nhất của Bộ Tài chính đối với Công ty).

Cung cấp danh sách hợp đồng thẩm định giá đã thực hiện đối với tài sản cùng loại trong năm trước liền kề, gồm: tên loại tài sản; tên cơ quan THA/CHV; Số - ngày tháng năm của Hợp đồng; Số - ngày tháng năm của chứng thư; thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.

Phí dịch vụ thẩm định giá trọn gói (kèm theo thông tin công khai biểu phí dịch vụ của đơn vị). Thời gian thực hiện, ban hành Chứng thư thẩm định giá (là khoảng thời gian từ khi ký Hợp đồng dịch vụ đến khi ban hành Chứng thư).



