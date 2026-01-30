Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất phương án mới với đoạn cao tốc hơn 7.600 tỷ từng bị người dân kiến nghị đòi đền bù vì nứt nhà

30-01-2026 - 14:06 PM | Bất động sản

Giữa lúc phát sinh gần 60 kiến nghị nứt nhà, Tập đoàn Sơn Hải đề xuất phương án mới để hoàn chỉnh đoạn cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài hơn 49 km.

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất phương án mới với đoạn cao tốc hơn 7.600 tỷ từng bị người dân kiến nghị đòi đền bù vì nứt nhà- Ảnh 1.

Tập đoàn Sơn Hải vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc giao nghiên cứu, đầu tư mở rộng giai đoạn hoàn chỉnh Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Nha Trang – Cam Lâm theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, dự án hiện được triển khai theo phương án phân kỳ đầu tư. Tuyến chính đã được đưa vào khai thác từ ngày 19/5/2023. Tuy nhiên, do vẫn còn một số vị trí vướng giải phóng mặt bằng, đến nay dự án chưa hoàn thành 100% khối lượng xây dựng theo thiết kế được phê duyệt, chưa được nghiệm thu, bàn giao chính thức và chưa quyết toán công trình.

Ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 05/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các chủ đầu tư, đề nghị phối hợp rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Sơn Hải đề xuất cho phép nhà đầu tư và Nhà nước cùng tham gia đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh theo tỷ lệ 50% – 50%, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

“Trước mắt, giao cho nhà đầu tư tự bỏ kinh phí nghiên cứu đề xuất dự án giai đoạn hoàn chỉnh và báo cáo chi tiết về tổng mức đầu tư, tiến độ thi công, thời gian thu phí tăng thêm so với hợp đồng hiện hành, đồng thời gửi Bộ Xây dựng theo yêu cầu”, ông Nguyễn Viết Hải kiến nghị.

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất phương án mới với đoạn cao tốc hơn 7.600 tỷ từng bị người dân kiến nghị đòi đền bù vì nứt nhà- Ảnh 2.

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm từng gây chú ý khi nhiều hộ dân phản ánh tình trạng nhà bị nứt, nghi do ảnh hưởng từ quá trình thi công.

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm dài hơn 49 km, điểm đầu tại huyện Diên Khánh và điểm cuối tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao), do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công từ tháng 9/2021 và đưa vào khai thác từ ngày 19/5/2023. Giai đoạn đầu, tuyến được đầu tư mặt đường rộng 17 m, quy mô 4 làn xe, tốc độ khai thác 60 – 80 km/h.

Tuyến cao tốc này từng gây chú ý khi nhiều hộ dân phản ánh tình trạng nhà bị nứt, nghi do ảnh hưởng từ quá trình thi công.

Cụ thể, ngày 24/8/2023, hơn 3 tháng sau khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác, UBND xã Suối Cát (nay là xã Suối Dầu) lập biên bản kiểm tra, ghi nhận 15 hộ dân phản ánh nhà bị nứt, nghi do rung chấn từ thi công cao tốc.

Đến tháng 7/2025, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (thuộc Tập đoàn Sơn Hải) xác nhận sẽ làm việc với chính quyền xã Suối Dầu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, Tập đoàn Sơn Hải cho rằng việc người dân đồng loạt kiến nghị sau thời gian dài tuyến cao tốc đi vào khai thác là dấu hiệu bất thường, không phù hợp với thực tế thi công. Theo doanh nghiệp, nếu thực sự bị ảnh hưởng trong quá trình thi công, người dân đã phản ánh ngay tại thời điểm đó, thay vì sau hơn 3 tháng mới phát sinh khiếu nại.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cho biết số lượng hộ dân phản ánh ngày càng tăng, từ 15 hộ ban đầu lên khoảng 60 hộ hiện nay, trong đó có cả những hộ có nhà cách tuyến đường thi công tới 2 km cũng gửi kiến nghị về tình trạng nứt nhà.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

