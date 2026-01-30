Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng “1 km đường cao tốc nhưng có tới hàng chục nhà thầu cùng làm”

Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) đã chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với việc bảo đảm tiến độ, các dự án phải bảo đảm chất lượng, an toàn, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và vệ sinh môi trường; đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhất là những hộ phải di dời, tái định cư.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát việc triển khai các dự án do địa phương làm chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc tại các dự án như: ao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Cao Lãnh – An Hữu, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Đông – Tây đoạn Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng…

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng “1 km đường cao tốc nhưng có tới hàng chục nhà thầu cùng làm”, dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực.

Thủ tướng lưu ý, các địa bàn miền núi, khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang cần được ưu tiên phát triển hệ thống đường bộ cao tốc để tạo động lực tăng trưởng và thay đổi diện mạo vùng. Các địa phương phải chủ động, tích cực, thực hiện theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, không trông chờ, ỷ lại.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc ngay từ đầu; rà soát toàn diện các dự án, công trình quan trọng để kịp thời điều chỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải được thực hiện quyết liệt; có thể thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước, trong và sau quá trình xây dựng. Tinh thần là “ai sai thì phải xử lý”, nhưng không để ách tắc, chậm trễ công việc và dự án.

- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc, do đó cần sớm có giải pháp về phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án và triển khai ngay với tinh thần “không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm”, đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian và quyết đoán đúng lúc.

Trong khí thế của Đại hội XIV của Đảng và năm mới 2026, Thủ tướng yêu cầu triển khai công việc theo phương châm “phiên họp sau tốt hơn phiên họp trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước”.

Năm 2025, thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều cơn bão lớn, lũ lụt đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, các chủ đầu tư và nhà thầu đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, tổ chức thi công trở lại, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.700 km đường bộ ven biển.

Cũng trong năm 2025, các bộ, ngành và địa phương đã tổ chức thành công 3 đợt lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án trọng điểm, với tổng số 564 công trình tại 34 tỉnh, thành phố, tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, tại phiên họp lần thứ 22 ngày 9/12/2025, Thủ tướng đã giao 31 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Đến nay, 13/18 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn; 13 nhiệm vụ còn lại đang được tích cực triển khai, trong đó 5 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 8 nhiệm vụ chưa đến thời hạn.



