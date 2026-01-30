Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sắp có thêm khu đô thị 26ha sát siêu dự án Vinhomes Cổ Loa

30-01-2026 - 10:28 AM | Bất động sản

Hà Nội vừa giao gần 10.000m2 đất tại xã Thiên Lộc, cách dự án Vinhomes Cổ Loa khoảng 2 km, cho CTCP đầu tư và thương mại Trung Yên để triển khai khu đô thị mới G19.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc giao cho Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên 9.672,8m² đất (đợt 1) tại xã Thiên Lộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới G19.

Trong đó, hơn 2.000 m2 đất xây nhà ở liền kề được Nhà nước thu tiền sử dụng đất. Diện tích còn lại có chức năng đất công cộng (cây xanh, ao hồ và đường giao thông) không được kinh doanh thương mại.

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên được sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ dự án được duyệt.

Công ty có trách nhiệm xây dựng đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được phê duyệt; sau khi hoàn thành bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định hiện hành.

Khu đô thị mới G19 được quy hoạch trên quỹ đất rộng hơn 26 ha, hướng tới hình thành một khu đô thị đồng bộ với quy mô dân số khoảng 4.440 người.

Theo phương án đầu tư, dự án sẽ đưa ra thị trường khoảng 230 căn nhà liền kề và biệt thự cao từ 3-5 tầng, đồng thời phát triển ba tòa nhà nhà ở xã hội cao từ 10-30 tầng, cung cấp gần 900 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho khu vực trong trung và dài hạn.

Dự án nằm giáp đường quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa) và thôn Đoài, thôn Đông, cách Vinhomes Cổ Loa khoảng 2 km.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính gần 2.200 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 244 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, với tiến độ triển khai dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Dương Dương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đón tin vui lớn

Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đón tin vui lớn Nổi bật

Tỷ phú Trần Bá Dương xuất hiện tại một cuộc họp quan trọng, loạt dự án trọng điểm của Thaco có tiến triển lớn

Tỷ phú Trần Bá Dương xuất hiện tại một cuộc họp quan trọng, loạt dự án trọng điểm của Thaco có tiến triển lớn Nổi bật

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có

10:25 , 30/01/2026
Nam Long (NLG) “lao dốc” doanh thu và lợi nhuận dù hàng tồn kho giảm hơn 9.300 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra?

Nam Long (NLG) “lao dốc” doanh thu và lợi nhuận dù hàng tồn kho giảm hơn 9.300 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra?

10:18 , 30/01/2026
Hà Nội tái cấu trúc vùng lõi trung tâm

Hà Nội tái cấu trúc vùng lõi trung tâm

10:17 , 30/01/2026
TP Hồ Chí Minh: Gỡ “nút thắt” sổ hồng

TP Hồ Chí Minh: Gỡ “nút thắt” sổ hồng

09:58 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên