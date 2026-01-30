Hà Nội sắp có thêm khu đô thị 26ha sát siêu dự án Vinhomes Cổ Loa

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc giao cho Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên 9.672,8m² đất (đợt 1) tại xã Thiên Lộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới G19.

Trong đó, hơn 2.000 m2 đất xây nhà ở liền kề được Nhà nước thu tiền sử dụng đất. Diện tích còn lại có chức năng đất công cộng (cây xanh, ao hồ và đường giao thông) không được kinh doanh thương mại.

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên được sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ dự án được duyệt.

Công ty có trách nhiệm xây dựng đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được phê duyệt; sau khi hoàn thành bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định hiện hành.

Khu đô thị mới G19 được quy hoạch trên quỹ đất rộng hơn 26 ha, hướng tới hình thành một khu đô thị đồng bộ với quy mô dân số khoảng 4.440 người.

Theo phương án đầu tư, dự án sẽ đưa ra thị trường khoảng 230 căn nhà liền kề và biệt thự cao từ 3-5 tầng, đồng thời phát triển ba tòa nhà nhà ở xã hội cao từ 10-30 tầng, cung cấp gần 900 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho khu vực trong trung và dài hạn.

Dự án nằm giáp đường quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa) và thôn Đoài, thôn Đông, cách Vinhomes Cổ Loa khoảng 2 km.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính gần 2.200 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 244 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, với tiến độ triển khai dự kiến hoàn thành vào năm 2029.