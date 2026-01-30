TP Hồ Chí Minh: Gỡ “nút thắt” sổ hồng

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để sổ hồng đến tay người dân, giải pháp quan trọng nhất vẫn là làm rõ trách nhiệm và hoàn tất nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở NNMT TPHCM, Sở này đã chủ trì cuộc họp của Tổ Công tác 1645 nhằm xem xét việc cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho loạt dự án nhà ở thương mại. Ngay đầu năm nay, 3 dự án được đưa ra “tháo gỡ” là Khu thương mại – căn hộ I-Home (quận Gò Vấp cũ); chung cư Thái An 3 và 4 (quận 12 cũ) và Khu dân cư Hà Đô. Riêng dự án I-Home, do Công ty CP Metro Star làm chủ đầu tư, quy mô gần 500 căn hộ, hồ sơ được đánh giá khá “sạch” nhưng chậm cấp sổ hồng thời gian dài. Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo Sở NNMT thành phố thống nhất việc đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án này. Đối với phần diện tích thương mại của dự án sẽ được xem xét thủ tục sau.

Tại chung cư Thái An 3 và 4 là một trong những dự án tồn tại nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai. Dự án do Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành làm chủ đầu tư, có 780 căn hộ, cư dân đã vào ở ổn định từ năm 2012 nhưng đến nay sổ hồng vẫn chưa thể cấp. Theo đại diện chủ đầu tư, khó khăn tài chính kéo dài khiến doanh nghiệp không thể hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất, chưa xây dựng trường mầm non, công viên cây xanh, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật. Đáng chú ý, dự án còn “nợ” 3 quyết định xử phạt hành chính từ việc bàn giao nhà khi hạ tầng xã hội chưa hoàn chỉnh đến tự ý chuyển đổi công năng phần sở hữu chung.

Theo đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, đối với dự án khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xây dựng sai phép, thậm chí từng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC, việc cấp sổ hồng là bài toán rất khó, nếu không nói là quá trình hồ sơ giải quyết khá phức tạp.

Dù vậy, từ góc độ quản lý đô thị, KTS Trần Văn Long - nguyên Trưởng đoàn Giám sát Công ty Vinhomes cũng chia sẻ áp lực xã hội lớn của các chủ đầu tư hiện nay. Một phần phải giải quyết các áp lực từ chính khách hàng, cư dân, do “nợ” nghĩa vụ bàn giao sổ hồng cho người dân. Mặt khác, doanh nghiệp cũng chịu áp lực từ chính các cổ đông về phân bổ tài chính, hơn nữa cũng đối diện với các rủi ro về pháp luật do vi phạm kéo dài về thực hiện hợp đồng mua bán với khách hàng. Đại diện Công an TPHCM cho biết đây, thời gian qua điểm nóng tại các khu dự án chậm cấp sổ hồng đã dẫn đến tình trạng khiếu nại đông người. Quan điểm của cơ quan chức năng là căn hộ nào đủ điều kiện pháp lý thì cần xem xét cấp sổ để ổn định đời sống cư dân. Đây là yêu cấp về trách nhiệm và nghĩa vụ mà chủ đầu tư cần thực hiện cam kết với khách hàng và người dân mua tại dự án. Để tháo gỡ triệt để các vướng mắc về chậm cấp sổ hồng, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, UBND cấp phường và các đơn vị liên quan trong nhanh chóng phải báo cáo rõ từng tồn tại, tiến độ xử lý và nghĩa vụ tài chính để Sở NNMT tổng hợp, trình UBND TPHCM phương án giải quyết.

Ngoài các dự án kể trên, tại khu dân cư Hà Đô, do Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư, vướng mắc nằm ở nghĩa vụ điều tiết quỹ nhà ở xã hội, thủ tục môi trường và bàn giao công trình công cộng. Lãnh đạo Sở NNMT thành phố cũng thống nhất trước mắt cấp sổ hồng cho cư dân khu chung cư cao tầng, song yêu cầu chủ đầu tư cam kết hoàn tất các nghĩa vụ còn lại; với khu nhà thấp tầng, phải tiếp tục rà soát hồ sơ đất đai.

Đối với các dự án nhà ở xã hội cũng đang được TPHCM “đẩy nhanh” tháo gỡ. Tại dự án Ehomes Nam Sài Gòn (xã Bình Hưng), với gần 1.400 căn nhà ở xã hội, Giám đốc Sở NNMT đã yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thiện thủ tục, nhấn mạnh đây là dự án có số lượng căn cần cấp sổ rất lớn, không thể chậm trễ thêm.

Nhìn từ những cuộc họp kéo dài và những chồng hồ sơ dày, có thể thấy, quyết tâm tháo gỡ của chính quyền TPHCM là rất rõ ràng. Bên cạnh trách nhiệm “công bộc của dân” từ phía chính quyền, sở, ban, ngành, trách nhiệm trong việc tháo gỡ sổ hồng phải được tôn trọng, đảm bảo nghĩa vụ được hoàn thành của các bên liên quan. Đó không chỉ là quyền lợi chính đáng của người dân, mà còn là kỷ cương cần thiết cho thị trường bất động sản.