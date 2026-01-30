Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 loại hoa NÊN trưng bàn thờ Tết: Giữ cát khí, tụ phúc lành, đón lộc đầu năm

30-01-2026

5 loại hoa này đều đẹp và có ý nghĩa tốt lành, phù hợp trưng bàn thờ ngày Tết.

Vào dịp Tết Nguyên đán, bàn thờ gia tiên không chỉ là nơi thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên mà còn phản ánh sự chu đáo, nền nếp của mỗi gia đình. Trong đó, hoa tươi là yếu tố không thể thiếu, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, thanh tịnh và ấm cúng. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng phù hợp để trưng trên bàn thờ ngày Tết. Dưới đây là 5 loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vẻ đẹp trang nhã, hương thơm nhẹ và ý nghĩa tốt lành.

1. Hoa cúc vàng - Biểu tượng của phúc lộc và trường thọ

Hoa cúc vàng là lựa chọn phổ biến nhất trên bàn thờ Tết của nhiều gia đình Việt. Với sắc vàng rực rỡ nhưng không quá phô trương, hoa cúc mang lại cảm giác ấm áp, trang nghiêm. Loài hoa này thường được gắn với ý nghĩa phúc lộc, sự bền bỉ và trường thọ.

Ngoài giá trị biểu trưng, hoa cúc còn có ưu điểm là tươi lâu, ít rụng cánh, dễ chăm sóc trong nhiều ngày Tết. Khi đặt trên bàn thờ, hoa cúc vàng giúp không gian thờ cúng thêm sáng sủa, thanh tịnh, thể hiện mong ước một năm mới bình an và bền vững.

5 loại hoa NÊN trưng bàn thờ Tết: Giữ cát khí, tụ phúc lành, đón lộc đầu năm- Ảnh 1.

2. Hoa lay ơn - Tượng trưng cho sự ngay thẳng, hiếu lễ

Hoa lay ơn có dáng thẳng, cánh hoa xếp đều từ gốc lên ngọn, thể hiện sự chỉn chu và trang nghiêm. Chính vì vậy, lay ơn thường được xem là loài hoa đại diện cho lòng hiếu thảo, sự kính trọng và nề nếp gia phong.

Màu sắc của lay ơn khá đa dạng, nhưng để trưng bàn thờ Tết, các gam màu đỏ, vàng hoặc hồng nhạt thường được ưu tiên vì mang cảm giác ấm áp, tươi mới. Một bình lay ơn cắm cao, gọn gàng sẽ giúp bàn thờ trở nên trang trọng mà không quá cầu kỳ.

5 loại hoa NÊN trưng bàn thờ Tết: Giữ cát khí, tụ phúc lành, đón lộc đầu năm- Ảnh 2.

3. Hoa đào - Biểu trưng của mùa xuân và sinh khí mới

Ở miền Bắc, hoa đào gần như là biểu tượng không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Trên bàn thờ, một cành đào nhỏ với nụ hồng phơn phớt hoặc hoa nở vừa phải mang ý nghĩa khởi đầu mới, sinh khí dồi dào và sự sum vầy.

Hoa đào không chỉ làm đẹp không gian thờ cúng mà còn gợi cảm giác ấm cúng, gắn kết gia đình. Tuy nhiên, khi trưng đào trên bàn thờ, nên chọn cành gọn gàng, không quá xum xuê, tránh che khuất bát hương hoặc các vật phẩm thờ cúng khác.

5 loại hoa NÊN trưng bàn thờ Tết: Giữ cát khí, tụ phúc lành, đón lộc đầu năm- Ảnh 3.

4. Hoa mai - Tinh thần thanh khiết và thịnh vượng

Tại miền Nam, hoa mai là hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết. Sắc vàng tươi của hoa mai tượng trưng cho niềm vui, sự hân hoan và hy vọng vào một năm mới khởi sắc. Khi trưng trên bàn thờ, hoa mai mang lại cảm giác thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật.

Gia đình có thể chọn cành mai nhỏ hoặc bình mai cắm gọn để đặt hai bên bàn thờ, tạo sự cân đối. Hoa mai nở đúng dịp Tết còn được xem là dấu hiệu của một khởi đầu thuận lợi, nhiều điều hanh thông.

5 loại hoa NÊN trưng bàn thờ Tết: Giữ cát khí, tụ phúc lành, đón lộc đầu năm- Ảnh 4.

5. Hoa huệ trắng - Vẻ đẹp tinh khôi, trang nghiêm

Hoa huệ trắng sở hữu vẻ đẹp giản dị, thanh thoát cùng hương thơm nhẹ nhàng, rất phù hợp với không gian thờ cúng. Loài hoa này thường được lựa chọn để thể hiện sự trong sạch, thành kính và tấm lòng hướng về cội nguồn.

Khi trưng hoa huệ trên bàn thờ Tết, nên cắm số lượng vừa phải, tránh quá dày để mùi hương không quá nồng. Một bình huệ trắng gọn gàng sẽ giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm và thanh tịnh.

5 loại hoa NÊN trưng bàn thờ Tết: Giữ cát khí, tụ phúc lành, đón lộc đầu năm- Ảnh 5.

Lưu ý khi chọn hoa trưng bàn thờ Tết

Dù chọn loại hoa nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự tươi mới và cách bày trí gọn gàng. Nên tránh các loại hoa có mùi quá nồng, hoa giả hoặc hoa đã dập nát. Hoa cần được thay nước thường xuyên, giữ sạch sẽ để thể hiện sự chu đáo và lòng thành kính trong những ngày đầu năm. Hoa Tết không chỉ là vật trang trí, mà còn gửi gắm mong ước về một năm mới an lành, đủ đầy và nhiều khởi sắc cho cả gia đình.

Theo Phúc Thái Anh

Phụ nữ số

