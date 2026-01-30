Tỉnh rộng nhất Việt Nam, nơi Sun Group, Vingroup… đổ bộ, sắp có thêm 3 dự án 44.000 tỷ đồng

Một góc tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo Lâm Đồng, ngày 29/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án lớn, quan trọng.

Trong số này, đáng chú ý có dự án đầu tư phân khu IV và V của Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né. 2 phân khu có tổng nguồn vốn hơn 32.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 350 ha, đáp ứng nhu cầu sinh sống và kinh doanh cho khoảng 28.000 người.

Bên cạnh đó, là dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị (xã Tân Thành) có tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng, hướng tới xây dựng khu phức hợp du lịch – giải trí – sinh thái và nghỉ dưỡng khoáng nóng đạt đẳng cấp quốc tế. Theo quy hoạch chi tiết, khu du lịch này có quy mô phục vụ khoảng 25.000 người.

Các dự án này được đánh giá giữ vai trò then chốt trong việc hình thành các cực tăng trưởng, đồng thời khai mở và đánh thức tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho những ngành, lĩnh vực mà Lâm Đồng có lợi thế cạnh tranh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chuẩn bị công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm được triển khai đúng quy định và phát huy hiệu quả.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đồng thời đang chứng kiến làn sóng đầu tư sôi động, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Điển hình, vào tháng 10/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư. Tại đây, địa phương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 12 doanh nghiệp để đề xuất nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng trên địa bàn.

Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), Novaland, Hoa Sen Group.