Bất động sản văn hóa - Khi di sản trở thành dòng chảy "tài sản"giá trị

Bất động sản văn hóa - Định nghĩa cho một chuẩn mực sống mới

Không đơn thuần là một căn nhà, một mảnh đất, bất động sản văn hóa là những tài sản vật chất nằm trong lõi hoặc gắn liền với một Di sản Văn hóa được công nhận. Đó là nơi mà hơi thở của lịch sử, vẻ đẹp của kiến trúc cổ và nhịp sống văn hóa bản địa nguyên bản hòa quyện vào từng viên gạch, từng góc phố.

Nếu bất động sản thông thường được định giá bởi mặt bằng, tiện ích và vật chất, thì Bất động sản văn hóa được định giá bởi sự khan hiếm của di sản, sức sống của văn hóa và giá trị câu chuyện. Nó không bị hao mòn theo thời gian mà ngược lại, được bồi đắp giá trị theo năm tháng. Nhà đầu tư không chỉ bán, cho thuê hay kinh doanh - mà còn sở hữu một tài sản có giá trị cảm xúc và thẩm mỹ, có khả năng tái sinh dòng khách hàng qua từng thế hệ.

Giới chuyên gia cho rằng, xu hướng phát triển bất động sản văn hóa chính là bước chuyển từ khai thác tài nguyên sang khai thác trí tuệ và cảm xúc.

Một dự án mang hồn văn hóa không chỉ "đẹp" mà còn tạo ra trải nghiệm bản địa có giá trị xuất khẩu: khách du lịch đến, nhà đầu tư ở lại, cộng đồng địa phương cùng hưởng lợi.

Và khi những giá trị văn hóa ấy được thể hiện bằng ngôn ngữ của quy hoạch, kiến trúc, vận hành - đó chính là lúc di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành dòng chảy tài sản bất tận - vừa nuôi dưỡng tinh thần, vừa kiến tạo thịnh vượng.

Bài học từ thế giới: Giá trị của bất động sản gắn với di sản

Lịch sử phát triển đô thị toàn cầu đã chỉ ra một quy luật bất biến: Giá trị bất động sản tỷ lệ thuận với sự nguyên vẹn và sức sống của di sản được bảo tồn, chứ không đơn thuần là tuổi đời hay vị trí trong một khu vực cũ.

Câu chuyện từ Dubrovnik, Lijiang đến Cusco chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của di sản:

Khi phố cổ Dubrovnik (Croatia) – "viên ngọc của biển Adriatic" – trở thành bối cảnh của loạt phim đình đám Game of Thrones, thành phố này nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn cầu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chính chính sách bảo tồn nghiêm ngặt bên trong những bức tường thành đá cổ lại vô tình tạo ra một "cơn địa chấn" đầu tư lan tỏa ra bên ngoài khu phố cổ.

Các khu vực ven biển như Lapad, Babin Kuk, Ploče nhanh chóng trở thành "địa chỉ vàng", nơi các ông lớn bất động sản đổ bộ xây dựng những khu nghỉ dưỡng, villa và căn hộ dịch vụ đẳng cấp. Theo số liệu từ Knight Frank, giá bất động sản quanh khu vực này bật tăng hơn 150% chỉ trong thập kỷ (2010-2020).

Thành phố Dubrovnik

Ở Lijiang (Trung Quốc), câu chuyện còn đặc biệt hơn khi Lệ Giang Cổ Trấn được UNESCO công nhận, không ai ngờ rằng những ngôi nhà gỗ trăm tuổi lại trở thành "cỗ máy in tiền" trong tương lai gần. Những căn nhà gỗ cổ, những con hẻm nhỏ bên dòng suối chảy róc rách đã tạo nên một trải nghiệm du lịch và sống độc nhất vô nhị. Sự thành công trong bảo tồn đã kéo theo sự bùng nổ về du lịch, và từ đó, giá trị bất động sản trong khu phố cổ tăng lên chóng mặt.

Do hạn chế xây dựng trong lõi di sản, làn sóng đầu tư ồ ạt đổ dồn về các thị trấn vệ tinh Shuhe và Dayan. Hàng loạt homestay, boutique hotel mang đậm phong cách dân tộc Naxi mọc lên. Sức hút từ di sản đã kéo về 50-60 triệu du khách mỗi năm, và hệ quả là giá đất tại các vùng ven này tăng chóng mặt gấp 3-5 lần chỉ trong vòng một thập kỷ. Mỗi căn nhà gỗ giờ đây không chỉ là di sản, mà là một "mỏ vàng" cho thuê với giá không tưởng.

Tại Cusco, Peru, cố đô của Đế chế Inca, giá trị bất động sản cũng được đo bằng... chiều dài lịch sử. Khu phố San Blas, cách trung tâm di sản chỉ 5 phút đi bộ, đã trải qua một cuộc "lột xác" ngoạn mục. Từ một khu phố bình thường, San Blas trở thành tâm điểm săn đón của các nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Các căn hộ và khách sạn boutique ở đây mang về mức sinh lời cực kỳ hấp dẫn, từ 8-12% mỗi năm nhờ vào dòng khách du lịch không ngừng đổ về để khám phá di sản.

Từ những minh chứng sống động đó, một quy luật đã được khẳng định: Càng gắn với di sản, bất động sản càng trở nên khan hiếm. Và sự khan hiếm ấy chính là cội nguồn của giá trị trường tồn.

Tiên phong bất động sản văn hóa tại Việt Nam

Không nằm ngoài quy luật phát triển đã được kiểm chứng từ Dubrovnik, Lijiang hay Cusco, Phố Cổ Hội An đang chứng kiến sự phát triển của một mô hình bất động sản văn hóa: khi lõi di sản được bảo tồn nghiêm ngặt, làn sóng đầu tư và gia tăng giá trị đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các khu vực liền kề.

Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1999, Hội An là một trong số ít đô thị cổ ở châu Á còn giữ nguyên vẹn cấu trúc không gian và linh hồn văn hóa hơn 400 năm tuổi. Không chỉ là điểm đến du lịch, Hội An đang trở thành "điểm sáng" đầu tư mới trong dòng sản phẩm bất động sản văn hóa, nhờ vào ba yếu tố hiếm có.

Một, lõi di sản được bảo tồn nghiêm ngặt - không mở rộng xây dựng, tạo nên sự khan hiếm tuyệt đối. Hai, sức hút du lịch toàn cầu ổn định - mỗi năm đón từ 5–6 triệu lượt khách, trong đó hơn 70% là khách quốc tế có khả năng chi trả cao. Ba, chính sách phát triển "vùng đệm di sản" – mở ra cơ hội đầu tư tại các khu vực liền kề, nơi vẫn mang tinh thần văn hóa Hội An nhưng có không gian và quy hoạch hiện đại.

Sự ra đời của các khu đô thị nghỉ dưỡng mang tinh thần và kiến trúc truyền thống, thấm đẫm hơi thở di sản chính là bước hiện thực hóa xu hướng " bất động sản văn hóa".

Trong dòng chảy ấy, The An Heritage là một mô hình đô thị văn hóa hiếm hoi được phát triển dựa trên tinh thần bảo tồn di sản Hội An, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và tiêu chuẩn sống hiện đại. Không chỉ là nơi ở, dự án kiến tạo một không gian sống giàu bản sắc, nơi giá trị văn hóa được gìn giữ song hành cùng giá trị đầu tư bền vững theo thời gian.

Khu đô thị The An Heritage - tiên phong phát triển bất động sản văn hóa tại Hội An

Đây không còn là sản phẩm bất động sản thông thường, mà là những "tài sản cảm xúc" - nơi cư dân và nhà đầu tư được sống trong không gian văn hóa trường tồn, đồng thời tận hưởng trọn vẹn tiện ích của một cuộc sống hiện đại.

Sở hữu một bất động sản ở đây không đơn thuần là một giao dịch, mà là nắm giữ một mảnh ghép của dòng chảy văn hóa bất tận - vừa có khả năng sinh lời nhờ vào dòng khách du lịch tri thức đổ về không ngừng, vừa tăng trưởng giá trị nhờ vào sự khan hiếm không thể tái tạo của vùng đất di sản.

