Him Lam, IDICO… thực hiện chỉ đạo “nóng” của Thủ tướng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Đỗ Thành Phương cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 14 dự án nhà ở xã hội có kế hoạch khởi công xây dựng trong quý I/2026.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như khu nhà ở công nhân tại Nhơn Trạch do Công ty Nhà IDICO (IDC) làm chủ đầu tư; các dự án chung cư nhà ở xã hội tại Bàu Xéo, Lộc An, Phú Hội; cùng chuỗi dự án nhà ở xã hội tại Phước Tân và Long Hưng do các doanh nghiệp như Him Lam, Donacoop và D2D thực hiện.

Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng lên kế hoạch khởi công các khu nhà ở xã hội gắn với khu tái định cư, khu công nghiệp và khu dân cư hiện hữu, nhằm gia tăng nguồn cung nhà ở cho người lao động, công nhân và nhóm đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn.

Việc nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai ngay từ đầu năm 2026 tạo tiền đề để tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng hơn 8.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, tiến tới 65.000 căn trong giai đoạn 2026–2030.

Trước đó, tại cuộc họp giữa tháng 1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phải mở rộng nguồn cung ở tất cả các phân khúc, trong đó ưu tiên nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhà ở thương mại và tạo thêm cơ hội sở hữu nhà cho người có thu nhập trung bình.

Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay đầu tư với tinh thần “lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ”, góp phần xây dựng thị trường bất động sản ổn định, bền vững.



