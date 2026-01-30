Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá nhà đất ven hồ Tây chạm mốc gần 2 tỷ đồng/m²

30-01-2026 - 07:06 AM | Bất động sản

Không chỉ khu phố cổ giá nhà đất đắt, mặt bằng giá nhà phố tại một số khu vực ven hồ Tây đang thiết lập mức kỷ lục mới, với nhiều căn được rao bán gần 2 tỷ đồng/m², khiến thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục gây bất ngờ trong những ngày đầu năm 2026.

Nhà mặt phố ven hồ Tây rao bán gần 2 tỷ đồng/m2

Theo khảo sát của PV, thời điểm tháng 1/2026, thông tin rao bán nhà mặt phố tại hai phường mới Tây Hồ và Phú Thượng xuất hiện dày đặc trên các sàn giao dịch bất động sản với mức giá cao đột biến.

Tại phường Tây Hồ, giá nhà mặt phố phổ biến dao động từ khoảng 300 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng/m². Đơn cử, một tòa nhà mặt phố thiết kế 8 tầng, diện tích 276 m² trên phố Trích Sài đang được chào bán với giá 520 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,88 tỷ đồng/m².

Giá nhà đất ven hồ Tây chạm mốc gần 2 tỷ đồng/m²- Ảnh 1.

Nhà mặt phố trên đường Trích Sài ven hồ Tây (phường Tây Hồ) đang được chào bán với giá gần 2 tỷ đồng/m2. Ảnh: Ninh Phan.

Một căn nhà lô góc diện tích 215 m², thiết kế 7 tầng trên cùng tuyến phố được rao giá 200 tỷ đồng, tương đương khoảng 930 triệu đồng/m². Trong khi đó, một căn nhà khác diện tích 35 m², cao 8 tầng đang được chào bán với mức giá 22,5 tỷ đồng, tương đương hơn 640 triệu đồng/m².

Cùng khu vực này, một căn nhà 5 tầng rộng 356 m² trên phố Từ Hoa đang được rao bán với giá 338 tỷ đồng, tương đương gần 950 triệu đồng/m².

Trong khi đó, tại phường Phú Thượng, tin rao bán nhà mặt phố khá nhiều và sôi động, với mức giá dao động từ khoảng 200-800 triệu đồng/m². Đơn cử, một tòa nhà mặt phố 8 tầng, diện tích 350 m² trên đường An Dương Vương đang được chào bán với giá 255 tỷ đồng, tương đương khoảng 729 triệu đồng/m²...

Giá thị trường cao gấp nhiều lần giá đất Hà Nội ban hành

Đáng chú ý, theo bảng giá đất lần đầu Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2026, giá đất cao nhất trên phố Trích Sài chỉ gần 150 triệu đồng/m², trong khi giá đất cao nhất trên phố Từ Hoa gần 130 triệu đồng/m², còn tuyến An Dương Vương hơn 96 triệu đồng/m².

So với bảng giá đất mới, giá thị trường đang cao gấp nhiều lần, phản ánh độ “nóng” của phân khúc nhà mặt phố ven hồ Tây.

Giá nhà đất ven hồ Tây chạm mốc gần 2 tỷ đồng/m²- Ảnh 2.

Giá thị trường nhà đất tại các tuyến phố ven hồ Tây cao gấp nhiều lần bảng giá đất mới áp dụng từ 1/1/2026.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn H. (người dân sống tại khu vực Trích Sài hơn 20 năm) cho biết, giá nhà đất tăng mạnh trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi hạ tầng khu vực được đầu tư đồng bộ.

“Trước đây, giá nhà mặt phố Trích Sài vài trăm triệu một mét vuông đã là cao, giờ có căn rao gần 2 tỷ đồng/m², khiến người dân bất ngờ. Thế nhưng thực tế vẫn có khách hỏi mua, chủ yếu là nhà đầu tư hoặc người giàu muốn sở hữu nhà ven hồ Tây,” ông H. nói.

Một hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên phố Từ Hoa cũng cho rằng, giá cao là do khu vực này có lợi thế cảnh quan, dễ khai thác kinh doanh và cho thuê. “Nhà mặt hồ Tây vừa ở vừa kinh doanh, cho thuê làm nhà hàng, homestay, văn phòng đều được nên giá khó giảm”, người này chia sẻ.

Anh Quốc Hải, môi giới bất động sản thổ cư Hà Nội nhận định, mức giá rao bán nhà phố khu vực này cao, bởi Tây Hồ được xem là một trong những "đất vàng" của Thủ đô nhờ lợi thế cảnh quan hồ Tây, quỹ đất hạn chế, cộng với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Nguồn cung nhà mặt phố cực khan hiếm, chủ nhà thường không chịu bán nếu không được giá cao".

Theo môi giới này, nhiều căn nhà mặt phố ven hồ Tây hiện được định giá không chỉ dựa trên giá trị ở mà còn dựa trên tiềm năng khai thác thương mại, du lịch và dịch vụ cao cấp. Đây là yếu tố đẩy giá nhà lên mức kỷ lục...

Theo Đình Phong

Tiền Phong

