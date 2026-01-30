Hà Nội di dời hơn 860.000 dân nội đô: Nỗi lo sinh kế và bài toán dịch vụ đi kèm

Bài toán lớn, cần phải tính toán kỹ

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026 - 2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị, giải quyết điểm nghẽn.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều chuyên gia cho rằng chủ trương di dời dân nội đô Hà Nội là cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển đô thị bền vững.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Kiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, chủ trương giãn dân nội đô sẽ góp phần làm giảm áp lực hạ tầng và ùn tắc giao thông, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Đây cũng là một giải pháp để Hà Nội giải quyết điểm nghẽn về văn minh đô thị.

Tuy nhiên, thành phố cũng phải có phương án bồi thường , tái định cư phù hợp. Bên cạnh đó, thành phố cần sớm triển khai các dự án hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội như trường học, bệnh viện tại các khu vực dự kiến tái định cư nhằm bảo đảm ổn định đời sống và an sinh lâu dài.

Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 dân trong Vành đai 3.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh (Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho rằng, chủ trương giãn dân nội đô không phải là vấn đề mới mà Hà Nội đã đặt ra từ lâu. Chủ trương này là phù hợp, giúp mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực cho vùng lõi.

Tuy nhiên, khi thực hiện di dân nội đô với số lượng lớn thì cần phải tính toán kỹ. Trong đó, nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết là việc làm, giáo dục, y tế và các vấn đề dân sinh khác...

Ông Ánh cho rằng, việc giãn dân nội đô vẫn chỉ là định hướng. Thành phố cần thảo luận, sớm có lộ trình, khu vực cụ thể và sớm thông tin để người dân được biết.

Metro, giáo dục, y tế phải đi trước một bước

Trong khi đó, nhiều người dân khu vực trong đường Vành đai 3 tỏ ra lo lắng, nhất là vấn đề việc làm khi di dời. Chị Trần Thị Thảo (phường Cửa Nam) cho rằng, khu vực nội đô có nhiều người trung tuổi không có việc làm ổn định và nhiều người cao tuổi không có trợ cấp, lương hưu. Để mưu sinh, họ có mở quán, buôn bán nhỏ... thu nhập cũng tạm đủ sống. Nếu di dời ra xa, dù có nơi ở tốt hơn, nhưng việc làm và thu nhập của nhóm đối tượng này ra sao thì cũng phải tính toán.

Việc di dời hàng trăm nghìn người dân ra khỏi nội đô là bài toán lớn, cần được tính toán kỹ

Trong khi đó, anh Trần Văn Trung (trú tại phường Thanh Xuân) cho biết, việc Hà Nội định hướng di dời khoảng 860.000 dân khỏi khu vực nội đô lịch sử là một cuộc tái cấu trúc không gian đô thị. Tuy nhiên, khi 860.000 người rời khỏi nội đô kéo theo đó là hàng trăm nghìn hộ gia đình cần chỗ ở mới. Nhu cầu trường học, y tế việc làm kéo theo đó sẽ gia tăng.

Anh Trung cho rằng, thành phố cần sớm hoàn thiện dịch vụ y tế, giáo dục tại các khu vực dự kiến tái định cư và sớm hoàn thành hệ thống mạng lưới metro. Khi đó, người dân khi dời khỏi vùng lõi sẽ có dịch vụ công chất lượng cao và thời gian di chuyển vào trung tâm nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, thành phố cần sớm thông tin về lộ trình, khu vực dự kiến di dời để người dân biết và có phương án chuẩn bị. Bên cạnh đó, trước khi quyết định phương án di dời, thành phố cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức đối thoại, giải đáp khúc mắc của người dân bị ảnh hưởng.