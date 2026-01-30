Cận cảnh phố trung tâm Hải Phòng trước ngày mở 2 chiều đường
Lực lượng thi công gấp rút kẻ vạch sơn, dựng biển báo hiệu và điều tiết giao thông để sẵn sàng mở 2 chiều đường toàn tuyến Lê Lợi (TP. Hải Phòng) nhằm giải tỏa ùn tắc, rút ngắn khoảng cách nối các trục giao thông xuyên tâm lớn nhất thành phố.
Dự án cải tạo hè, đường Lê Lợi (TP. Hải Phòng) có tổng chiều dài 1,36km nối nút giao Cầu Đất - Lạch Tray - Tô Hiệu với nút giao ngã 6 Lê Hồng Phong - Đà Nẵng được thi công từ giữa năm 2025. Tuyến đường này được nâng cấp, mở rộng mỗi bên trung bình 2m để đảm bảo bề rộng mặt đường tối thiểu 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m, đảm bảo lưu thông 2 chiều với các loại phương tiện.
Đây là tuyến phố trung tâm đô thị lõi Hải Phòng, vốn nhiều năm là tuyến đường một chiều đối với ô tô đi hướng Lê Hồng Phong tới nút giao Lạch Tray - Tô Hiệu - Cầu Đất. Sau khi được cải tạo mở rộng, tuyến đường này giúp giảm tải ùn tắc, các phương tiện di chuyển thuận lợi 2 chiều nối các trục đường lớn nhất Lạch Tray và Lê Hồng Phong.
Trước ngày chính thức hoạt động 2 chiều, các đơn vị thi công gấp rút kẻ vạch sơn đường dành cho người đi bộ, vạch chỉ giới 2 chiều đường ô tô và dựng các biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện.
Đây là tuyến phố huyết mạch, nối 2 trục đường lớn nhất Hải Phòng là Lạch Tray và Lê Hồng Phong nên luôn trong tình trạng ùn ứ phương tiện. Mỗi khi công nhân thi công gây ra lượng bụi lớn, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Công nhân thảm sơn trắng kẻ vạch khu vực sang đường dành cho người đi bộ, sẵn sàng cho ngày mở 2 chiều đường chính thức vào sáng 30/1/2026.
Nhiều biển báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên phố Lê Lợi (TP Hải Phòng) được công nhân dựng hoàn thiện. Nhiều người dân phố Lê Lợi tỏ ra háo hức, vui mừng vì tuyến phố được cải tạo, nâng cấp mở rộng hoàn thành sớm hơn kế hoạch nhiều tháng.
Hướng Lê Hồng Phong đi Lạch Tray - Cầu Đất, lượng lớn phương tiện ô tô di chuyển như thường lệ. Sau khi cải tạo, nâng cấp chiều rộng, ô tô có thể đi từ Lạch Tray - Tô Hiệu vào phố Lê Lợi để tới ngã 6 Lê Hồng Phong - Đà Nẵng. Người dân có thể rút ngắn thời gian, quãng đường di chuyển giữa 2 trục đường đông đúc nhất Hải Phòng.
Trước ngày mở 2 chiều chính thức, các phương tiện di chuyển trên phố Lê Lợi khá lộn xộn do chưa có đầy đủ biển báo, hướng dẫn và chưa có lực lượng chức năng phân luồng, xử phạt.
Nút giao Lạch Tray - Tô Hiệu - Cầu Đất hiện nay là nút giao thông trọng điểm ở trung tâm đô thị lõi Hải Phòng. Việc mở rộng, nâng cấp, mở 2 chiều đường Lê Lợi góp phần giải tỏa ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, rút ngắn khoảng cách giữa các trung đường xuyên tâm thành phố như: Lê Hồng Phong, Lạch Tray, Trần Nguyên Hãn.
Từ nút giao Lạch Tray - Cầu Đất - Tô Hiệu, người dân chỉ cần lái ô tô khoảng 1,3km là có thể đến trục đường Lê Hồng Phong - Đà Nẵng, khu vực đô thị sầm uất bậc nhất phố cảng. Đồng thời, có thể di chuyển thuận lợi sang khu đô thị Vũ Yên, xuống cảng biển và vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhanh chóng.
Tuyến phố Lê Lợi (vùng kẻ đỏ), kết nối 2 chiều trục giao thông Lạch Tray - Tô Hiệu với Lê Hồng Phong - Đà Nẵng.
