Cận cảnh phố trung tâm Hải Phòng trước ngày mở 2 chiều đường

Đây là tuyến phố trung tâm đô thị lõi Hải Phòng, vốn nhiều năm là tuyến đường một chiều đối với ô tô đi hướng Lê Hồng Phong tới nút giao Lạch Tray - Tô Hiệu - Cầu Đất. Sau khi được cải tạo mở rộng, tuyến đường này giúp giảm tải ùn tắc, các phương tiện di chuyển thuận lợi 2 chiều nối các trục đường lớn nhất Lạch Tray và Lê Hồng Phong.