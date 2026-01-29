TS. Lê Xuân Nghĩa: Nhà đầu tư bất động sản đừng sợ bị đánh thuế, cứ yên tâm mua vào

Tại một hội thảo về nhận diện thị trường bất động sản 2026, TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính của Chính phủ đã có những chia sẻ về giá bất động sản năm 2026 sẽ đi theo hướng nào?

Ông Nghĩa phân tích rằng, những năm trước đây bất động sản luôn luôn tăng. Vì cầu, tức là tăng trưởng kinh tế cao thì bao giờ cũng làm cho giá bất động sản tăng lên. Nhưng mà cung thì lại không tăng kịp với đà tăng của cầu, cho nên giá bất động sản tăng lên.

"Nhưng năm 2026 có thể giá bất động sản sẽ khác. Mặc dù, tăng trưởng kinh tế cũng cao, tức là dự kiến tăng trưởng 10%.Trong khi đó, hàng loạt các dự án được khơi thông bằng những nghị quyết đột phá. Luật lệ bắt đầu phát huy tác dụng vào năm nay, và nguồn cung có thể là tăng mạnh hơn. Vì vậy, giá có thể chững lại, tức là cung tăng mạnh hơn cầu thì đương nhiên là giá nó phải tăng chậm lại. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý", TS. Nghĩa nhấn mạnh.

Một vấn đề ông Nghĩa muốn nói là đầu tư bất động sản thì phải nhớ là đầu tư vào giá trị tương lai của nó.

"Chúng ta mua một ngôi nhà không phải mua cái giá trị hiện tại của nó, mà mua giá trị tương lai của nó. Chúng ta có một niềm tin rằng kinh tế Việt Nam trong tương lai sẽ phát triển tốt và sẽ bền vững thì việc đầu tư vào bất động sản đương nhiên là một kênh đầu tư vững chắc", TS. Nghĩa chia sẻ.

Nói về các phân khúc bất động sản trong năm 2026, ông Nghĩa đưa ra dự đoán giá của chung cư sắp tới tăng chậm lại.

"Có một phân khúc mà tôi nghĩ rằng đầu tư có hiệu quả hơn, đó là đất nền. Ở rất nhiều tỉnh hiện nay, thậm chí giá chung cư lại còn giảm. Giảm so với năm ngoái, thậm chí còn giảm so với nhiều năm trước đây. Nhưng mà giá đất nền thì chưa bao giờ giảm, cứ tiếp tục tăng.

Và đất nền là một phân khúc mà khi đầu tư nhìn vào triển vọng dài hạn của sự phát triển kinh tế. Với mục tiêu kinh tế tăng trưởng tới 10%, loạt Nghị quyết đột phá... thì đất nền sẽ là phân khúc đầu tư tốt nhất", ông Nghĩa nói.

Vị này cũng nhấn mạnh, đất nền có thể chiếm ưu thế lớn về mặt giao dịch và sẽ là phân khúc đầu tư có hiệu quả.

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa khuyên các nhà đầu tư "đừng có sợ bị cho là nhà đầu cơ". Bởi theo ông, bản chất của việc đầu tư cho tương lai chính là đầu cơ. Đầu cơ là cần thiết trong thị trường, chúng ta nhìn bất động sản bằng con mắt nông dân quá lâu nên hay coi thường.

Điều thứ hai, ông Nghĩa khuyên các nhà đầu tư đừng có sợ thuế. "Chưa có một quốc gia nào đánh thuế để mà triệt tiêu toàn bộ thị trường bất động. Cho nên, các nhà đầu tư cứ yên tâm đầu tư", ông Nghĩa nói.

Nói về câu chuyện thuế bất động sản, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing cũng chia sẻ: "Nhà đầu tư rất sợ câu chuyện trong tương lai Chính phủ sẽ bắt đầu đánh thuế. Họ sợ việc giữ bất động sản nhưng lại phải đi nuôi bất động sản. Do đó, hành vi của khách hàng có sự thay đổi ngay trong năm 2026. Nhà đầu tư tìm đến loại hình bất động sản mà mai này không phải nuôi báo cô, tức là bất động sản phải tự nuôi nó được trong tương lai".

Do đó, ông Trung chỉ ra phân khúc căn hộ, nhà phố sẽ tiếp tục được lựa chọn trong năm 2026. Và riêng Hà Nội, khu vực phía Đông sẽ dẫn dắt thị trường bởi vì hiện nguồn cung chỉ có khu vực này.