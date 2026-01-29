Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sát “đảo hoàng gia” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đấu giá 47ha đất làm dự án 48.700 tỷ đồng, sẽ có 14 tòa chung cư cao 30 tầng

29-01-2026 - 14:29 PM | Bất động sản

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Khu đất có quy mô 47,28 ha, giá khởi điểm 4.655 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

Đây là một trong khoảng 24 khu đất với tổng diện tích 129,77 ha dự kiến được Thành phố tổ chức đấu giá trong năm 2026, bao gồm đa dạng loại hình từ đất ở, đất thương mại - dịch vụ đến các khu đô thị hỗn hợp.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt đồ án Quy hoạch Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Theo quyết định, tổng diện tích khu vực lập quy hoạch hơn 51,6 ha, trong đó đất đấu giá quyền sử dụng đất chiếm hơn 47 ha, còn lại khoảng 4,3 ha dành cho giao thông. Quy mô dân số dự kiến gần 28.000 người.

Sát “đảo hoàng gia” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đấu giá 47ha đất làm dự án 48.700 tỷ đồng, sẽ có 14 tòa chung cư cao 30 tầng- Ảnh 1.

Cơ cấu sử dụng đất gồm: đất ở chiếm hơn 45%, đất cây xanh hơn 40%, và đất giao thông nội bộ gần 13%. Các công trình nhà ở được thiết kế cao từ 8 đến 30 tầng, ưu tiên không gian mở, cây xanh, sân vườn, tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan sông Cấm và sông Bạch Đằng.

Khu quy hoạch gồm 8 lô đất (B6-NOXH-01 đến B6-NOXH-08), dự kiến xây dựng 14 tòa chung cư hỗn hợp cao 30 tầng, kèm 1–2 tầng hầm tùy từng vị trí.

Toàn bộ khu đất này được thừa hưởng hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật từ dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên đã được phê duyệt trước đó.

Dự án có tổng mức đầu tư 48.700 tỷ đồng (bao gồm cả giá trị tiền sử dụng đất), được triển khai theo mô hình Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng với thời hạn 50 năm.

Đáng chú ý, đảo Vũ Yên hiện cũng là nơi tọa lạc của Vinhomes Royal Island, đại dự án quy mô 877 ha với tổng vốn đầu tư gần 56.000 tỷ đồng (tương đương 2,4 tỷ USD) do Vingroup phát triển. Dự án được định hướng trở thành đô thị đảo nghỉ dưỡng hiện đại, phục vụ trên 33.000 cư dân (chưa bao gồm khu nhà ở xã hội).

Dương Dương

