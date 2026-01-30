Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM ban hành khung giá nhà ở công vụ

30-01-2026 - 09:34 AM | Bất động sản

Khung giá bao gồm chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì, chi phí quản lý cho thuê nhà ở công vụ .

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 03/2026 về ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, quyết định này quy định về khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố để tính giá cho thuê nhà ở công vụ do thành phố quản lý.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành nhà ở công vụ; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.

TPHCM ban hành khung giá nhà ở công vụ - Ảnh 1.

Giá thuê nhà ở công vụ cao nhất tại TPHCM là 40.000 đồng/m2/tháng.

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ bao gồm chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì, chi phí quản lý cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 95/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Không tính tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở công vụ và không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng nhà ở công vụ hoặc chi phí mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ.

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ do TPHCM quản lý tối thiểu là 3.100 đồng/m2/tháng và tối đa là 40.000 đồng/m2/tháng.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện thống nhất Quyết định này trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Sở Xây dựng tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về quản lý giá cho thuê nhà ở công vụ; báo cáo, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, điều chỉnh khung giá cho thuê nhà ở công vụ do thành phố quản lý khi có biến động giá hoặc không phù hợp với tình hình thực tế để trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Theo Quốc Anh

Người lao động

