Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Nơi có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam” chính thức có chủ mới

30-01-2026 - 09:30 AM | Bất động sản

Công ty CP Địa ốc Star Hà Nội được công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Eo Gió ở Gia Lai.

Ngày 29-1, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Eo Gió.

“Nơi có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam” chính thức có chủ mới - Ảnh 1.

Du khách tham quan Eo Gió Ảnh: LÊ HỒ BẮC

Theo đó, Công ty CP Địa ốc Star Hà Nội là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án, với số tiền hơn 81,3 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm hơn 1,6 tỉ đồng.

Dự án Khu du lịch sinh thái Eo Gió được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 2-4-2024. Đến 23-11-2025, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án, căn cứ Chứng thư thẩm định giá ngày 8-10-2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định DHA.

Theo hồ sơ, dự án có tổng vốn đầu tư 77,839 tỉ đồng, không bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; trong đó, thời gian hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư không quá 12 tháng.

Dự án được triển khai trên diện tích 10,44 ha, tại phường Quy Nhơn Đông, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (trước đây là xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn). Khu đất có phía Bắc giáp núi Eo Gió; phía Nam giáp núi Cấm; phía Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp tuyến đường mòn phục vụ dân sinh.

Cơ cấu sử dụng đất gồm đất đồi núi, bãi đá tự nhiên hơn 5,3 ha; đất mặt nước biển hơn 2,2 ha (không giao, không cho thuê); đất cây xanh hơn 1,5 ha; đất dịch vụ du lịch hơn 0,6 ha và các hạng mục phụ trợ.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu du lịch sinh thái – dịch vụ tổng hợp, với các hạng mục như khu dịch vụ du lịch, cầu kính và ban công ngắm cảnh, khu nhà hàng, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan tự nhiên khu vực Eo Gió – nơi được mệnh danh là "có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam".

Theo Đức Anh

Người lao động

Từ Khóa:
dự án, gia lai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đón tin vui lớn

Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đón tin vui lớn Nổi bật

Tỷ phú Trần Bá Dương xuất hiện tại một cuộc họp quan trọng, loạt dự án trọng điểm của Thaco có tiến triển lớn

Tỷ phú Trần Bá Dương xuất hiện tại một cuộc họp quan trọng, loạt dự án trọng điểm của Thaco có tiến triển lớn Nổi bật

Tỉnh rộng nhất Việt Nam, nơi Sun Group, Vingroup… đổ bộ, sắp có thêm 3 dự án 44.000 tỷ đồng

Tỉnh rộng nhất Việt Nam, nơi Sun Group, Vingroup… đổ bộ, sắp có thêm 3 dự án 44.000 tỷ đồng

08:46 , 30/01/2026
Bất động sản văn hóa - Khi di sản trở thành dòng chảy "tài sản"giá trị

Bất động sản văn hóa - Khi di sản trở thành dòng chảy "tài sản"giá trị

08:00 , 30/01/2026
Những đô thị TOD đầu tiên được kích hoạt dọc trục Metro số 1 Bình Dương

Những đô thị TOD đầu tiên được kích hoạt dọc trục Metro số 1 Bình Dương

08:00 , 30/01/2026
Him Lam, IDICO… thực hiện chỉ đạo “nóng” của Thủ tướng

Him Lam, IDICO… thực hiện chỉ đạo “nóng” của Thủ tướng

07:20 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên