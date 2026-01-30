Nam Long (NLG) “lao dốc” doanh thu và lợi nhuận dù hàng tồn kho giảm hơn 9.300 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra?

CTCP Đầu tư Nam Long (Nam Long; HoSE: NLG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2025 ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh. Trong quý, doanh thu thuần giảm 73%, xuống 1.704 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, xuống 504,8 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu qúy 4/2025, đạt 1.704 tỷ đồng, giảm 4.664 tỷ đồng hay 73% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chủ yếu trong quý phần lớn được đóng góp từ doanh thu bán nhà ở và căn hộ (chiếm 95% tổng doanh thu của quý). Lợi nhuận thuần quý 4/2025 giảm 882 tỷ đồng hay 62% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm doanh thu bàn giao dự án trọng điểm Akari trong năm 2025.

Lũy kế cả năm tài chính 2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.645 tỷ đồng, giảm 22% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế “bốc hơi” 32%, xuống 1.387 tỷ đồng.

Nam Long cho biết, doanh thu thuần năm 2025 đạt 5.645 tỷ đồng, giảm 1.551 tỷ đồng hay 22% so với năm 2024. Doanh thu chủ yếu trong năm được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm 96% tổng doanh thu cả năm) đạt 5.395 tỷ đồng đến từ các dự án trọng điểm là Southgate, Akari và Cần Thơ. Lợi nhuận thuần năm 2025 giảm 441 tỷ đồng hay 32% so với năm trước chủ yếu do giảm doanh thu so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Nam Long giảm 12,4% so với hồi đầu năm, xuống 26.564 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 30,1%, xuống 19.246 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm 51,8%, xuống 8.677 tỷ đồng, tương ứng giảm 9.315 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tồn khó tại dự án Izumi giảm từ 8.684 tỷ đồng về Zero; Dự án Cần Thơ giảm hơn một nửa, xuống 719,7 tỷ đồng, …

Hàng tồn kho của Nam Long giảm hơn 9.300 tỷ đồng trong năm 2025.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng dư nợ phải trả của Nam Long là 11.740 tỷ đồng, giảm 25,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 6.453 tỷ đồng, giảm 36,9%. Vay nợ tài chính giảm 20,7%, xuống 5.521 tỷ đồng (gồm 1.016 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 4.504 tỷ đồng nợ vay dài hạn).

Dư nợ trái phiếu của Nam Long ở mức 3.625 tỷ đồng (100% là trái phiếu dài hạn), với lãi suất từ 8,98% - 11%/năm. Tất cả các lô trái phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp đều có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất hoặc cổ phiếu của các công ty con do Nam Long sở hữu.

Cổ phiếu NLG liên tục "lao dốc" mạnh kể từ giữa tháng 8/2025 tới nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 29/1, giá cổ phiếu NLG ở mức 28.450 đồng/cổ phiếu, giảm 1,9% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 2,1 triệu đơn vị.

Kể từ khi lập đỉnh giá cao nhất trong vòng 3 năm qua ở hồi giữa tháng 8/2025, thị giá cổ phiếu NLG bất ngờ rơi vào giai đoạn “lao dốc” mạnh. Vốn hóa thị trường của Nam Long giảm mạnh xuống mức 13.801 tỷ đồng.