Vinam Land lỗ ròng hơn 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty CP Vinam Land (Vinam Land) công bố thông tin về tình hình tài chính cho kỳ báo cáo bán niên năm 2025.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 101 tỷ đồng; giảm 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu 520 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vinam Land báo lỗ ròng hơn 100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với khoản lỗ ròng gần 101 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến doanh nghiệp lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2025 ở mức gần 319 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2025 ở mức 1.906 tỷ đồng, tăng 294 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và gấp 18 lần so với vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân là do khoản nợ phải trả khác (toàn bộ là lãi trái phiếu) tăng tư hơn 112 tỷ đồng lên hơn 406 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vinam Land hầu hết là nợ vay từ phát hành trái phiếu. Nguồn: HNX

Vinam Land cũng ghi nhận khoản nợ vay từ trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước 1.500 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ lô trái phiếu mã VNLCH2329001 phát hành ngày 23/6/2023, kỳ hạn 72 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 23/6/2029.

Các thông tin khác về lô trái phiếu này như trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... đều không được Vinam Land công bố.

Mặc dù huy động thành công nghìn tỷ từ kênh trái phiếu nhưng những thông tin về Vinam Land lại khá ít ỏi. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2018, ban đầu có tên là Công ty CP Chuẩn Bị Làm Nhà.

Vốn điều lệ thời điểm thành lập là 3,6 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: Lê Minh Tân (30%), Nguyễn Thị Vân Anh (15%) và Khương Duy Thanh (55%). Ông Khương Duy Thanh là Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính tại đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm (cũ), TP.Hà Nội. Tuy nhiên, ngày 8/4/2023, trụ sở công ty thay đổi về thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) và đến tháng 10/2024, doanh nghiệp chuyển trụ sở chính về tòa P3 Imperial, số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân (cũ), TP.Hà Nội.

Theo đăng ký thay đổi ngày 12/4/2023, ông Phạm Văn Khiên thay ông Khương Duy Thanh làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngày 20/4/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Vinam Land. Lúc này, vốn điều lệ tăng đột biến từ 3,6 tỷ đồng lên 490 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Đến ngày 1/5/2023, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1992) trở thành Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay ông Phạm Văn Khiên (SN 1989).

Chỉ sau đó không lâu, đến ngày 25/5/2023, Vinam Land điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 520 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo nguồn tin của PV, cùng thời điểm Vinam Land phát hành trái phiếu (tháng 6/2023), doanh nghiệp này đem toàn bộ quyền tài sản thuộc sở hữu của Vinam Land phát sinh Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 03/2023/HĐCN-IEXPO ký ngày 25/5/2023 giữa Vinam Land với ông Lê Văn Chí và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).

Đến tháng 9/2023, VInam Land tiếp tục mang toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp này tại Công ty TNHH IEXPO và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp hơn 2.002 tỷ đồng (tương ứng 100% vốn điều lệ) đem thế chấp tại PVcomBank.

Nói sâu hơn về hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 03/2023/HĐCN-IEXPO của Vinam Land và ông Lê Văn Chí hồi tháng 5/2023, trước khi hợp đồng được ký, Công ty TNHH IEXPO có động thái tăng vốn "thần tốc" từ 1 tỷ lên hơn 2.002 tỷ đồng (gấp 2.002 lần).

IEXPO được thành lập vào tháng 10/2021 với ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng do 2 cổ đông Lữ Duy Huynh và Nguyễn Hải Nam sở hữu mỗi người 50%. Thời điểm này, Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Lữ Duy Huynh (SN 1989).

Đến ngày 6/5/2023, ông Lê Văn Chí (SN 1980) trở thành chủ doanh nghiệp này và sau đó không lâu, ngày 25/5/2023, công ty tăng vốn "thần tốc" từ 1 tỷ đồng lên hơn 2.002 tỷ đồng.

Nói thêm về doanh nhân Lê Văn Chí, vị doanh nhân SN 1980 còn là Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Tiến Đạt (vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng tính đến ngày 12/7/2025).

Cùng ngày IEXPO điều chỉnh vốn điều lệ, Vinam Land và ông Chí ký Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 03/2023/HĐCN-IEXPO. Theo đăng ký thay đổi hồi ngày 5/7/2023, Vinam Land trở thành chủ doanh nghiệp IEXPO, đồng thời ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quang số vốn góp hơn 2.002 tỷ đồng tại IEXPO.

Sau khi "về tay" Vinam Land không lâu, đến tháng 9/2023, IEXPO đã mang gần 20 triệu cổ phần tại Công ty CP Sao Phương Bắc Phú Yên (Sao Phương Bắc Phú Yên) thuộc sở hữu của IEXPO, đem thế chấp tại PVcomBank.

Sao Phương Bắc Phú Yên được thành lập vào tháng 12/2021. Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 2/2023, doanh nghiệp tăng vốn từ 76 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Hiện, ông Lê Thanh Tùng (SN 1982) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Sao Phương Bắc Phú Yên được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Núi Thơm, Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Tại bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2024 của Vinam Land gửi HNX, đơn vị kiểm toán đã có lưu ý người đọc Báo cáo tài chính này liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Núi Thơm nói trên.

Cụ thể, tháng 12/2025 là lần thanh toán lãi đầu tiên của lô trái phiếu do Vinam Land phát hành. Khả năng thanh toán lãi của lô trái phiếu này phụ thuộc vào lợi nhuận chuyển về từ dự án Khu du lịch sinh thái Núi Thơm từ Sao Phương Bắc Phú Yên.

Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chủ đầu tư là Sao Phương Bắc Phú Yên chưa được cấp giấy phép xây dựng cho Giai đoạn 2 của dự án. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Vinam Land khẳng định, công ty sẽ có đủ dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Do đó, Ban Giám đốc lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên giả định hoạt động liên tục và khẳng định không có ý định hay nhu cầu về thu hẹp quy mô hoạt động, cũng như không có vấn đề gì ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.



