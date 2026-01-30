Vinhomes lãi 42.111 tỷ đồng năm 2025

Hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong năm 2025. Tổng doanh số bán hàng đạt 205.252 tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Tây Ninh, phản ánh nhu cầu thị trường khả quan cũng như hiệu quả chiến lược phát triển sản phẩm và bán hàng của Vinhomes. Tính đến cuối tháng 12/2025, doanh số chưa ghi nhận đạt 186.426 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2024, tạo nền tảng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vững chắc cho các năm tiếp theo.

Tại thời điểm 31/12/2025, Vinhomes duy trì cơ cấu tài chính ở mức an toàn với tổng tài sản đạt 786.376 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 247.906 tỷ đồng, lần lượt tăng 39,4% và 12,3% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 49.949 tỷ đồng, tăng 73,6%, phản ánh dòng tiền kinh doanh lành mạnh.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục dự án của Vinhomes, với việc ra mắt 5 dự án mới gồm Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, Tây Ninh), Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM) và Happy Home Tràng Cát (Nam Tràng Cát, Hải Phòng). Các dự án đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời đang được triển khai thi công với tiến độ vượt trội.

Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vào ngày 19/12/2025, Vinhomes đã khởi công hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước, tiêu biểu bao gồm chuỗi siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu nhà ở xã hội tại Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên và Khu đô thị mới tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. Các dự án này đóng vai trò nền tảng cho chiến lược phát triển đô thị – hạ tầng dài hạn, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng bền vững cho Vinhomes và các địa phương.

Những thành tựu đạt được trong năm 2025 tạo nền tảng vững chắc để Vinhomes tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, với danh mục dự án mở rộng, nền tảng tài chính vững mạnh và niềm tin thị trường đang phục hồi rõ nét. Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, gắn với xu hướng tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình đa trung tâm và phát triển giao thông công cộng (TOD) và ESG, Vinhomes đã và đang triển khai nhất quán các đại đô thị phức hợp theo các định hướng này, qua đó củng cố vai trò hạt nhân trong việc hình thành các trung tâm đô thị mới và từng bước nâng tầm vị thế trên bản đồ khu vực và quốc tế.