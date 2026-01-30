Hoàng Mai: Cưỡng chế, thu hồi đất để xây dựng tuyến đường nối Khu đô thị Đồng Tàu - Giải Phóng

Lãnh đạo phường Hoàng Mai trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế tại hiện trường. Ảnh: Phong Thu

Được biết, UBND phường Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND (ngày 26-1-2026) về triển khai công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất và không bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai.

Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, UBND phường Hoàng Mai đã phối hợp các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất. Kết quả, có 4 hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phải thực hiện cưỡng chế.

Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế phường Hoàng Mai đã điều hành các đơn vị chức năng thực hiện kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất; kiểm tra, xác định mốc giới, chỉ giới thu hồi đất theo hồ sơ được phê duyệt; tổ chức di chuyển công trình, vật kiến trúc, tài sản của các hộ dân ra khỏi phạm vi cưỡng chế, đồng thời thực hiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án theo kế hoạch.

Hiện trường cưỡng chế. Ảnh: Phong Thu

Hiện trường cưỡng chế. Ảnh: Phong Thu

Quá trình thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Ban thực hiện cưỡng chế, lực lượng Công an phường đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định tình hình tại khu vực cưỡng chế, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và người dân xung quanh.

Trong chiều 30-1, Ban thực hiện cưỡng chế phường Hoàng Mai đã hoàn thành toàn bộ nội dung công tác cưỡng chế theo kế hoạch đề ra, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.