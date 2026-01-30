Hòa Lạc hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích giải phóng mặt bằng dự án Đại lộ Thăng Long

Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và sự đồng thuận cao của nhân dân, tính đến ngày 29-1, xã Hòa Lạc đã hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích đất được giao, tạo nền tảng quan trọng để dự án triển khai đúng tiến độ.

Quyết liệt từ chỉ đạo đến hành động

Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại phía Tây Hà Nội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hòa Lạc và các địa phương lân cận.

Lãnh đạo xã Hòa Lạc trực tiếp xuống thực địa, kiểm tra hiện trạng đất đai, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ảnh: Vũ Vân

Theo kế hoạch, tổng số thửa đất phải thu hồi trên địa bàn xã Hòa Lạc là 688 thửa, với tổng diện tích khoảng 60,56ha. Trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp chính quyền đã triển khai và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 188 thửa đất.

Từ ngày 1-7-2025, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 500 thửa đất còn lại của dự án được thành phố Hà Nội giao trực tiếp cho UBND xã Hòa Lạc tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, với yêu cầu hoàn thành kiểm đếm trước ngày 15-2-2026. Đây là khối lượng công việc rất lớn, thời gian thực hiện ngắn, trong khi yêu cầu về trình tự, thủ tục pháp lý, tính chính xác và minh bạch trong từng khâu đều rất cao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Lạc Đồng Phước An cho biết, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Thường trực Đảng ủy xã Hòa Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao ngay từ những ngày đầu tiếp nhận nhiệm vụ. UBND xã trực tiếp điều hành, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cán bộ, công chức; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ thôn, xóm.

Lãnh đạo xã Hòa Lạc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng dự án. Ảnh: Vũ Vân

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là sự vào cuộc trực tiếp, thường xuyên của lãnh đạo xã. Các đồng chí lãnh đạo xã đã nhiều lần xuống thực địa, kiểm tra hiện trạng đất đai, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng dự án. Qua đó, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân được lắng nghe, giải đáp kịp thời; chủ trương, chính sách của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tuyên truyền rõ ràng, đầy đủ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân.

Huy động cả hệ thống chính trị

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm đếm, xã Hòa Lạc đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn thành phố, cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn. Các tổ công tác làm việc liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính, bảo đảm tiến độ đề ra, nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Xã Hòa Lạc đã hoàn thành kiểm đếm 100% đối với toàn bộ 500/500 thửa đất được giao. Ảnh: Vũ Vân

Đặc biệt, nhiều hộ dân trong vùng dự án đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và ủng hộ cao đối với chủ trương thu hồi đất phục vụ dự án trọng điểm của Thủ đô. Đã có 36 hộ dân với 43 thửa đất, tổng diện tích 6,63ha chủ động bàn giao mặt bằng trước khi phương án bồi thường được phê duyệt. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận, sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đến ngày 29-1-2026, xã Hòa Lạc đã hoàn thành kiểm đếm 100% đối với toàn bộ 500/500 thửa đất được giao, góp phần hoàn thành kiểm đếm 688/688 thửa đất của toàn dự án. Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã Hòa Lạc, mà còn khẳng định sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn.

Bên cạnh công tác kiểm đếm, các cơ quan chuyên môn của xã đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan, tổ chức công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện áp giá và chi trả tiền cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời.

Xã hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án Đại lộ Thăng Long đúng tiến độ thành phố giao. Ảnh: Vũ Vân

Việc hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích đất thu hồi trong thời gian ngắn là tiền đề quan trọng để xã Hòa Lạc tiếp tục tăng tốc, phấn đấu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án Đại lộ Thăng Long theo đúng tiến độ thành phố giao. Kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy triển khai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô, mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực cho xã Hòa Lạc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.