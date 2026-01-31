Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản 31/1: Một doanh nghiệp "bỏ túi" trăm tỷ mỗi ngày, Novaland bất ngờ báo lãi hơn 4.000 tỷ, loạt cái tên đảo chiều từ lỗ sang lãi

Bức tranh lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp bất động sản trong quý IV/2025 và cả năm 2025 tiếp tục cho thấy sự phân hóa sâu sắc. Trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng đột biến, nhiều cái tên vẫn loay hoay với thua lỗ hoặc sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu nhóm bất động sản về quy mô lợi nhuận, đồng thời lập kỷ lục mới với hơn 11.110 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2025, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tính bình quân, mỗi ngày trong quý IV, tập đoàn lãi hơn 122 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Vingroup đạt 26.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 57% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này đến từ việc đồng loạt ra mắt 4 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Bên cạnh đó, mảng công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh khi doanh số ô tô bàn giao năm 2025 đạt 196.919 xe trên toàn cầu, gấp đôi năm 2024. Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận gần 2,3 triệu đêm phòng bán ra, tăng 21% so với cùng kỳ, với tỷ lệ lấp đầy đạt 52% trên toàn hệ thống.

Trong nhóm vừa công bố kết quả kinh doanh, Novaland (NVL) cũng là cái tên nổi bật khi quý cuối năm ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.034 tỷ đồng, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ, dù doanh thu thuần giảm 67% xuống 1.567 tỷ đồng.

Động lực chính đến từ việc doanh nghiệp hoàn nhập nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất vào giá vốn chuyển nhượng bất động sản với giá trị hơn 2.197 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 2.582 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản hoàn nhập này liên quan đến Dự án Lakeview City, được hạch toán trong năm 2025 với tổng giá trị 2.197 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Novaland ghi nhận 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% so với năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn đạt 2.991 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi cùng kỳ năm 2024 còn lỗ 2.556 tỷ đồng, cho thấy sự đảo chiều rõ nét về kết quả kinh doanh.

DRH Holdings (DRH) cũng là một doanh nghiệp ghi nhận bước ngoặt lớn, khi trong quý IV/2025 bao lãi 111 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 110 tỷ đồng cùng kỳ. Nhờ sự khởi sắc quý cuối năm, lũy kế cả năm DRH báo lãi 39 tỷ đồng, cách xa so với mức lỗ 193 tỷ đồng năm 2024.

Thủ Đức House (TDH) cũng có quý chuyển từ lỗ 284 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi 8 tỷ đồng ở quý cuối năm. Cả năm 2025, doanh nghiệp báo lãi 111 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 303 tỷ đồng của năm trước.

Dù quý IV/2025 lợi nhuận Becamex IJC (IJC) có giảm nhẹ 11% xuống 157 tỷ đồng, song cả năm doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 621 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2024.

Lizen (LCG) cũng duy trì đà tăng trưởng khi quý IV/2025 đạt 69 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 70% so với cùng kỳ. Cả năm 2025, LCG đạt 178 tỷ đồng, tăng nhẹ 13% so với năm trước. An Gia (AGG) ghi nhận quý IV/2025 đạt 93 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, nhưng lũy kế cả năm đạt 360 tỷ đồng, tăng 19% so với 2024.

Năm Bảy Bảy (NBB) ghi nhận quý IV/2025 đạt 21 tỷ đồng, tăng mạnh 1.057% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm đạt 25 tỷ đồng, tăng 299% so với năm 2024, tuy nhiên quy mô lợi nhuận vẫn ở mức thấp.

Trái ngược, Nhà Từ Liêm (NTL) cho thấy sự sụt giảm rất mạnh. Quý IV/2025, NTL chỉ ghi nhận lãi hơn 300 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 9 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh nghiệp chỉ đạt 34 tỷ đồng, giảm tới 96% so với mức 839 tỷ đồng của năm 2024.

Vinahud (VHD) vẫn ghi nhận kết quả kém tích cực khi quý IV/2025 lỗ 32 tỷ đồng, và lũy kế cả năm lỗ 111 tỷ đồng, dù mức lỗ đã thu hẹp so với năm 2024.

Victory Capital (PTL) và Becamex TDC (TDC) cũng cho thấy bức tranh trái chiều. PTL quý IV/2025 lãi 7 tỷ đồng, cả năm đạt 20 tỷ đồng, cải thiện so với năm trước. Trong khi đó, TDC quý IV chỉ đạt 166 tỷ đồng, giảm 41%, và lũy kế cả năm đạt 324 tỷ đồng, giảm 17% so với 2024.

Nhìn tổng thể, nhóm doanh nghiệp bất động sản mới công bố kết quả kinh doanh cho thấy sự phục hồi mang tính cục bộ. Ngược lại, không ít doanh nghiệp vẫn đang chật vật với bài toán dòng tiền, pháp lý dự án và tái cơ cấu tài chính, thể hiện qua kết quả suy giảm mạnh hoặc thua lỗ kéo dài như NTL, VHD, DRH, TDH.

Diễn biến này cho thấy thị trường bất động sản năm 2025 dù đã có những tín hiệu khởi sắc, nhưng quá trình hồi phục vẫn chưa đồng đều, và sự phân hóa giữa các doanh nghiệp tiếp tục nới rộng.



