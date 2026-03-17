Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao khu tái định cư Thủ Thiêm đấu giá nhiều lần không thành công?

17-03-2026 - 09:22 AM | Bất động sản

Ở lần đấu giá thứ 5, TPHCM đã thay đổi cách tiếp cận khi công bố trước định hướng điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở tái định cư Thủ Thiêm.

TPHCM đang lên kế hoạch tổ chức đấu giá lần thứ 5 đối với khu nhà ở tái định cư Thủ Thiêm (phường An Khánh) với quy mô gần 3.800 căn hộ. Sau 4 lần đấu giá không thành công, khu tài sản trị giá gần 10.000 tỉ đồng vẫn chưa tìm được nhà đầu tư, ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu ngân sách của thành phố.

Trao đổi với phóng viên sáng 17-3, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho rằng điểm nghẽn lớn nhất trong các lần đấu giá trước nằm ở sự thiếu rõ ràng về pháp lý và quy hoạch, khiến các nhà đầu tư có tiềm lực phải thận trọng.

Ông Lê Hoàng Châu- Chủ tịch HoREA

Ở các lần trước, khu nhà được đưa ra đấu giá theo hiện trạng là nhà tái định cư. Điều này tạo ra một bất cập khi nhà đầu tư phải bỏ ra số tiền lớn nhưng nhận về sản phẩm có thiết kế cũ, diện tích hạn chế, tiện ích chưa đồng bộ và chưa tương xứng với vị trí của khu đô thị Thủ Thiêm.

Trong trường hợp muốn nâng cấp hoặc phát triển lại dự án, nhà đầu tư buộc phải xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 sau khi trúng đấu giá. Quá trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro do chưa có sự bảo đảm chắc chắn về việc được phê duyệt.

Khu nhà ở tái định cư Thủ Thiêm nhìn từ trên cao

Ở lần đấu giá thứ 5, thành phố đã thay đổi cách tiếp cận khi công bố trước định hướng điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, nhà đầu tư được biết rõ khả năng phá dỡ hoặc cải tạo công trình hiện hữu để xây dựng lại theo tiêu chuẩn mới.

Đáng chú ý, việc cho phép nâng tầng cao và tăng hệ số sử dụng đất được xem là yếu tố then chốt, giúp cải thiện hiệu quả tài chính của dự án, đồng thời đưa phương án đầu tư tiệm cận hơn với nhu cầu thị trường.

"Tôi tin rằng với cách tiếp cận mới, cuộc đấu giá lần này sẽ thu hút được các nhà đầu tư có năng lực tài chính và tầm nhìn dài hạn. Mục tiêu không chỉ là tối đa hóa nguồn thu ngân sách mà còn lựa chọn được nhà phát triển có khả năng tạo dấu ấn kiến trúc cho khu vực" - ông Châu nhận định.

Theo ông, khu vực An Khánh, nằm liền kề khu đô thị Thủ Thiêm, có tiềm năng trở thành một điểm nhấn mới nếu được quy hoạch và phát triển bài bản, phù hợp với định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Bên cạnh phương án đấu giá toàn bộ khu đất để tìm nhà đầu tư lớn, ông Châu cho rằng cơ quan quản lý cũng có thể cân nhắc phương án đấu giá lẻ từng căn hộ trong một số trường hợp phù hợp.

Cách làm này, theo ông, sẽ giúp người dân tiếp cận trực tiếp nguồn cung nhà ở với mức giá minh bạch hơn, đồng thời góp phần tạo lập thị trường bất động sản công bằng.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho toàn khu vẫn là yếu tố quan trọng, đặc biệt với các khu đất có vị trí đắc địa và quy mô lớn như Thủ Thiêm.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên