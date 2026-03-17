BĐS phía Đông TP.HCM bước vào “thời thanh xuân”

"Mình sẽ sống ở đây trong 5-10 năm tới?": Câu hỏi đang thay đổi cách người Việt mua nhà

Nếu như trước đây, không ít quyết định mua bất động sản gắn liền với kỳ vọng "lướt sóng" và tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian ngắn, thì hiện nay người mua ngày càng thận trọng hơn khi "xuống tiền".

Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trở lại, cùng với các chính sách minh bạch hóa thị trường, dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang dần thu hẹp. Điều này khiến nhiều người mua quay trở lại với câu hỏi cốt lõi: "Mình sẽ sống ở đây trong 5-10 năm tới?".

Sau hàng loạt biến động kinh tế – xã hội trong những năm gần đây, nơi ở cũng được nhìn nhận lại với những tiêu chí cụ thể hơn, từ môi trường sống, tiện ích nội khu đến khả năng kết nối giao thông và cộng đồng cư dân.

Trong bối cảnh đó, mô hình khu đô thị tích hợp – nơi quy hoạch đồng bộ nhà ở, không gian xanh và hệ tiện ích cộng đồng – đang được xem là lời giải phù hợp cho nhu cầu an cư lâu dài. Thay vì chỉ sở hữu một căn nhà riêng lẻ, nhiều người hiện nay có xu hướng tìm kiếm một môi trường sống hoàn chỉnh, nơi các nhu cầu thường ngày và kết nối cộng đồng đều có thể diễn ra trong cùng một không gian đô thị.

Đô thị tích hợp đang ở thời "thanh xuân": Giai đoạn đẹp nhất để nhà đầu tư nhập cuộc

Trong bức tranh bất động sản 2026, khu vực phía Đông TP.HCM đang thu hút sự chú ý nhờ vị trí giao thoa của nhiều dự án hạ tầng chiến lược, kết nối trực tiếp với các trục giao thông liên vùng và sân bay Quốc tế Long Thành sắp đi vào vận hành. Sự cộng hưởng của các dự án hạ tầng này đang từng bước mở rộng không gian đô thị, tạo động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản khu vực.

Theo nhiều chuyên gia, phía Đông hiện đang bước vào giai đoạn phát triển sôi động – có thể xem như "thời thanh xuân" của khu vực. Đây là giai đoạn mà hạ tầng giao thông nở rộ, quy hoạch được định hình rõ nét và các dự án bất động sản bắt đầu thu hút cộng đồng cư dân ở thực, hình thành nhịp sống đô thị ngày càng rõ ràng.

Trong số đó, Izumi City được xem là một ví dụ tiêu biểu cho mô hình đô thị tích hợp ven sông tọa lạc ngay gần cầu Đồng Nai 2 – dự án hạ tầng kết nối Long Hưng (Đồng Nai) với TP Thủ Đức (TP.HCM). Dự án có quy mô khoảng 170 ha, với diện tích lớn dành cho mảng xanh, mặt nước và khoảng 5,5 km mặt tiền sông nước.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, Izumi City còn được định hình như một khu đô thị hướng đến nhu cầu ở thực, phát triển bởi Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation. Dự án được triển khai theo chiến lược hoàn thiện bàn giao từng phân khu, từng bước hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Hiện nay, phân khu đầu tiên của dự án đã đón cư dân về sinh sống và được bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu. Và phân khu thứ hai – Izumi Canaria đang mở bán, dự kiến bàn giao nhà từ cuối năm 2026.

Izumi City – cơ hội đầu tư sinh sôi theo nhịp tăng trưởng năng động của khu vực phía Đông TP.HCM

Thiết kế của phân khu Izumi Canaria nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi: sống cùng thiên nhiên – riêng tư nhưng kết nối – cộng đồng cư dân tinh anh. Không gian xanh, đường dạo bộ ven sông cùng hệ tiện ích nội khu được quy hoạch theo tiêu chí "5 phút tiếp cận" đáp ứng nhịp sống tiện nghi, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

Để gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng trong giai đoạn đầu năm 2026, chủ đầu tư triển khai chương trình bán hàng với thông điệp "Hạ tầng phi mã – Mở lối đầu tư", hướng đến chiến lược "thanh toán nhẹ – đón hạ tầng hoàn thiện". Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 25% giá trị sản phẩm cho đến thời điểm nhận nhà, giảm đáng kể áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu.

Đặc biệt, chương trình còn áp dụng ưu đãi riêng lên đến 8% cho các dòng sản phẩm biệt thự song lập, tạo sức hút đối với nhóm khách hàng vừa muốn nâng cấp không gian sống vừa tận dụng đươc các chính sách tài chính ưu việt.

Izumi City giúp người mua tận dụng dư địa tăng trưởng khi hạ tầng khu Đông TP.HCM đang phát triển mạnh, đặc biệt là chính sách ưu đãi thêm 3% cho biệt thự song lập

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng coi trọng giá trị sống lâu dài, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, gần sông nước, hệ tiện ích hoàn chỉnh sẽ trở thành tâm điểm của nhu cầu an cư thực. Đây cũng là nền tảng để Izumi City từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ đầu tư phía Đông TP.HCM.