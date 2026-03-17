The Emerald Garden View công bố chính sách mua nhà thanh toán cố định 9 triệu/tháng, không vay

The Emerald Garden View xuất hiện với lời giải an cư 9 triệu/tháng, không vay

Sau giai đoạn ổn định ngắn ngủi, mặt bằng lãi suất đang bước vào chu kỳ mới. Những khoản vay mua nhà từng được neo ở mức ưu đãi nay bắt đầu điều chỉnh. Với các gia đình trẻ, chỉ một biến động nhỏ của lãi suất cũng đủ làm thay đổi toàn bộ kế hoạch tài chính. Mỗi tháng trôi qua vừa là khoản thanh toán gốc, vừa là áp lực lãi vay có thể tăng thêm bất cứ lúc nào.

Nỗi lo lớn nhất nằm ở sự khó kiểm soát trước những biến động. Khi người mua buộc phải vay nợ sớm, một phần đáng kể thu nhập hàng tháng không còn đi vào giá trị căn nhà, mà lặng lẽ chảy về phía những khoản lãi vô hình. Trong một chu kỳ lãi suất tăng nóng, cảm giác "nuôi" lãi ngân hàng thay vì tích lũy tài sản trở thành rào cản tâm lý lớn nhất khiến nhiều người chùn bước cho giấc mơ an cư.

Thấu hiểu điều này, chủ đầu tư The Emerald Garden View vừa công bố chính sách thanh toán cố định chỉ 9 triệu mỗi tháng, không vay ngân hàng, toàn bộ khoản thanh toán đều được khấu trừ trực tiếp giá trị căn hộ. Như vậy đến thời điểm nhận nhà, người mua mới trả khoảng 36% – 39% tổng giá trị căn hộ. Đáng chú ý, mức 9 triệu/tháng tương đương chi phí thuê nhà phổ biến hiện nay của nhiều người ở trung tâm, nhưng thay vì chi trả cho tiền thuê ngắn hạn, khoản tiền này được chuyển hóa thành phần giá trị tích lũy cho chính căn nhà của mình.

Không dừng lại đó, The Emerald Garden View còn tung đặc quyền "đàm phán thanh toán trực tiếp". Mỗi mỗi khách hàng có thể thiết kế lộ trình thanh toán riêng theo thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân. Sự linh hoạt này giúp người mua chủ động kiểm soát ngân sách của mình, giảm áp lực tài chính trong quá trình an cư và đầu tư tích lũy.

Song song với áp lực tín dụng, thị trường còn đang chịu tác động mạnh từ bảng giá đất mới. Việc điều chỉnh tăng ở nhiều địa phương đã đẩy chi phí đầu vào của các dự án lên mặt bằng cao hơn. Không ít dự án khu vực cận trung tâm TP.HCM đã phổ biến mức giá 40 đến 60 triệu đồng/m², phản ánh một chu kỳ giá mới đang hình thành.

Giữa làn sóng ấy, 80% căn hộ tại The Emerald Garden View có mức giá dưới 35 triệu đồng/m² trở thành lựa chọn hiếm hoi trên thị trường. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị quỹ đất và phát triển dự án từ sớm, giúp giữ được mức giá phù hợp với đông đảo người mua.

Khi mặt bằng giá ngày càng đi lên, cơ hội sở hữu sản phẩm vừa tầm tài chính sẽ dần thu hẹp. Quyết định hôm nay có thể chính là ranh giới giữa "còn trong tầm với" và "đã ngoài tầm tay" của ngày mai.

The Emerald Garden View sở hữu vị trí thuận lợi cùng hệ tiện ích "All-in-one" đẳng cấp

Sau sáp nhập, trung tâm phát triển mới của TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Từ một đô thị vệ tinh, nơi này trở thành một phần của siêu đô thị đa trung tâm, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ theo mô hình vành đai – cao tốc – metro kết nối liên vùng hoàn chỉnh. Dòng vốn lớn dịch chuyển, các nhà phát triển quốc tế và những "ông lớn" trong và ngoài nước đồng loạt hiện diện như Phú Mỹ Hưng, Gamuda Land, Sun Group, Misubishi, …, từng bước nâng chuẩn chất lượng dự án căn hộ.

The Emerald Garden View được phát triển bởi Tập đoàn Lê Phong, đồng hành cùng tổng thầu hàng đầu SOL E&C, đơn vị cảnh quan Land Sculptor Thái Lan và thương hiệu quản lý vận hành toàn cầu CBRE. Sự kết hợp của "bộ ba" tên tuổi lớn thiết lập chuẩn mực rõ ràng về chất lượng xây dựng, thiết kế và tiêu chuẩn sống lâu dài.

Hệ tiện ích chuẩn resort mang đến trải nghiệm "sống xanh giữa lòng đô thị"

Được quy hoạch trên quỹ đất gần 2 hecta, gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, khoảng 2.000 căn hộ theo đuổi triết lý "sống xanh giữa lòng đô thị". Hồ bơi tràn bờ trải dài 65m, sảnh đón sang trọng, khu thể thao – gym – yoga, rạp chiếu phim ngoài trời, công viên cây xanh với vườn trái cây độc đáo và trung tâm thương mại…tạo nên một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, môi trường nuôi dưỡng sức khỏe, kết nối cộng đồng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ở - làm việc và giải trí, nghỉ dưỡng chuẩn resort của cư dân