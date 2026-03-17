MICC Group trở thành đại lý F1 dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

MICC Group: Bảo chứng từ năng lực triển khai và hệ thống vận hành xuyên suốt

MICC Group chính thức trở thành Đại lý F1 phân phối dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Ngày 15.3.2026, tại sự kiện Lễ Công bố và trao giấy chứng nhận đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay, MICC Group đã chính thức tham gia vào hệ thống phân phối của Chủ đầu tư Vinhomes, tiếp tục nối dài hành trình đồng hành của doanh nghiệp với nhiều dự án bất động sản quy mô lớn trên thị trường trong những năm gần đây.

Hiện nay, MICC Group sở hữu mạng lưới vận hành rộng khắp với 22 chi nhánh và văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hệ thống này giúp doanh nghiệp duy trì khả năng tiếp cận thị trường linh hoạt, đồng thời hỗ trợ khách hàng và nhà đầu tư tại từng địa phương một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Song song với đó, MICC Group xây dựng đội ngũ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm thực tế và am hiểu sâu sắc diễn biến của thị trường bất động sản. Lực lượng tư vấn này không chỉ đóng vai trò kết nối dự án với khách hàng, mà còn mang tới những phân tích chuyên sâu về sản phẩm, khả năng khai thác giá trị cũng như chiến lược đầu tư phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.

Đội ngũ nhân sự hùng hậu của MICC Group sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng và nhà đầu tư tại dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

Nhờ nền tảng nhân sự và hệ thống vận hành được tổ chức bài bản, MICC Group nhiều năm liền ghi dấu ấn và nằm trong TOP đại lý có kết quả kinh doanh nổi bật tại các dự án trọng điểm của những chủ đầu tư lớn như Vinhomes và Masterise Homes.

Không chỉ tập trung vào quy mô bán hàng, MICC Group còn chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua mô hình tư vấn toàn diện. Từ việc phân tích dòng tiền, đánh giá tiềm năng phát triển của dự án cho tới hỗ trợ các thủ tục pháp lý minh bạch, doanh nghiệp hướng tới việc đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình đầu tư.

Thông qua hệ thống phân phối của MICC Group, khách hàng và nhà đầu tư sẽ có thêm cơ hội tiếp cận một dự án đại đô thị ven vịnh quy mô lớn tại Đà Nẵng, đồng thời nắm bắt những cơ hội an cư và đầu tư tại khu vực được đánh giá giàu tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Vinhomes Hải Vân Bay – đại đô thị vịnh biển mang tầm vóc quốc tế

Sở hữu địa thế lưng tựa núi Hải Vân hướng vịnh biển xanh, dự án trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu tại miền Trung

Tọa lạc tại phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng, Vinhomes Hải Vân Bay có tổng diện tích 512 ha, được định hướng phát triển thành một đại đô thị nghỉ dưỡng ven vịnh mang tầm vóc quốc tế.

Dự án nằm dưới chân đèo Hải Vân – nơi được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan". Khu vực này sở hữu địa thế đặc biệt khi phía sau tựa dãy Hải Vân hùng vĩ, phía trước mở ra vịnh biển xanh khép kín. Sự kết hợp giữa núi và biển tạo nên cảnh quan thiên nhiên hiếm có cho một đại đô thị ven vịnh quy mô lớn.

Theo quy hoạch, Vinhomes Hải Vân Bay (Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân) được phát triển như một thành phố vịnh biển đa sắc thái với bốn khu mang những cảm hứng kiến trúc và phong cách sống khác nhau. Bạch Vân mang nhịp sống năng động lấy cảm hứng từ Hong Kong; Vịnh Mây tái hiện phong cách biển phóng khoáng của Malibu (Mỹ); Đảo Ngọc gợi mở tinh thần nghỉ dưỡng Địa Trung Hải Costa Smeralda (Ý); trong khi Tinh Vân mang vẻ đẹp tối giản và tĩnh tại của Nhật Bản.

Mỗi khu mang một bản sắc riêng nhưng cùng hòa quyện trong tổng thể một đô thị ven vịnh mang tinh thần quốc tế, tạo nên sự đa dạng trong trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng, đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại đến giáo dục, y tế – tạo nên không gian sống hài hoà tích cực giữa con người - thiên nhiên và công nghệ.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc, dự án còn có vị trí chiến lược, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 12 - 20 phút di chuyển, dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng và kết nối các địa danh nổi tiếng trên cung đường di sản miền trung như bán đảo Sơn Trà, phố cổ Hội An, cố đô Huế…

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, sự xuất hiện của Vinhomes Hải Vân Bay được đánh giá sẽ góp phần định hình một biểu tượng đô thị ven vịnh mới tại Việt Nam – nơi hội tụ các giá trị sống, nghỉ dưỡng và đầu tư trong cùng một điểm đến.

