Doanh nghiệp của đại gia gốc Hưng Yên trúng thầu siêu dự án cảng container hơn 1,7 tỷ USD tại Đà Nẵng

Quy hoạch các bến cảng Liên Chiểu (nguồn: UBND TP Đà Nẵng).

Theo UBND TP Đà Nẵng, UBND thành phố vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn hơn 1,7 tỷ USD.

Cụ thể, theo Quyết định số 917 ngày 16/3, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH Cảng biển Hateco – APM Terminals B.V. (Hà Lan) được lựa chọn là nhà đầu tư triển khai dự án. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 10 năm, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển.

Dự án Bến cảng container Liên Chiểu được xác định là công trình hạ tầng cảng biển quy mô lớn của khu vực miền Trung, hướng tới trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh. Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, dự án có diện tích khoảng 172 ha (không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu). Công suất thiết kế tổng thể đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong đó, giai đoạn đến năm 2030, sản lượng khai thác dự kiến đạt 14,25–36,3 triệu tấn/năm.

Khu bến Liên Chiểu sẽ được đầu tư 8 bến container, tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container lên tới 18.000 TEU. Các bến cảng được định hướng áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức tự động hóa cao nhằm nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Ngoài ra, dự án cũng bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn để phục vụ gom và phân chia hàng hóa giữa khu bến container với các cảng biển và tuyến vận tải thủy nội địa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và chi phí logistics.

Khu hậu phương cảng sẽ được đầu tư hệ thống kho bãi container, bãi kiểm hóa, bãi đóng rút hàng, cùng các công trình phụ trợ như trung tâm điều hành, khu dịch vụ, xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật. Dự án cũng xây dựng khu bãi hàng hóa phục vụ vận tải đường sắt, kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng lưới đường sắt quốc gia thông qua tuyến đường sắt dài khoảng 1,5 km đến ga Kim Liên.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2036, từng bước đầu tư các bến cảng và hệ thống hậu phương đồng bộ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương 1,757 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 9.053 tỷ đồng, phần còn lại dự kiến huy động từ các tổ chức tín dụng.

Về phía liên danh thực hiện dự án, Hateco là tập đoàn đa ngành của Việt Nam, thành lập năm 2004, từng tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn như bến số 5, 6 tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng), Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (Quảng Ninh) và cảng cạn ICD Long Biên (Hà Nội).

Ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch HĐQT Hateco.

Theo thông tin trên website chính thức của doanh nghiệp, ông Trần Văn Kỳ hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hateco. Ông Kỳ sinh năm 1964 tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong giai đoạn 1985–1990, ông từng công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Từ năm 1990 đến 2009, ông làm việc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Trong giai đoạn 2008–2013, ông giữ vai trò Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS). Hiện ông được biết đến trong giới kinh doanh với cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hateco.

Trong khi đó, APM Terminals là một trong những nhà khai thác cảng container lớn nhất thế giới, thuộc Tập đoàn AP Moller-Maersk. APM Terminals hiện đang quản lý các bến container và cung cấp các dịch vụ nội địa và hàng hóa tích hợp, vận hành hơn 70 cơ sở cảng và nhà ga tại 38 quốc gia ở 5 châu lục.