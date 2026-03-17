Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Bán chui” 16 thửa đất, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn bị khởi tố

17-03-2026 - 11:10 AM | Bất động sản

Không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn bị khởi tố.

Ngày 17-3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Đồng Phiên (SN 1953) và Vũ Quang Phúc (SN 1957), cùng trú tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

“Bán chui” 16 thửa đất, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn bị khởi tố - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Vũ Quang Phúc. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Theo điều tra, trong giai đoạn 2011-2014, ông Đinh Đồng Phiên giữ chức Trưởng thôn và ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê.

Mặc dù không có thẩm quyền theo quy định, nhưng hai người đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m2, thu về hơn 1,2 tỉ đồng.

Hành vi trên không chỉ vi phạm quy định quản lý đất đai mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho Nhà nước và các cá nhân mua đất, với tổng số tiền thiệt hại được xác định gần 872 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên