Cen Land tái xuất tại "Săn nhà thông minh": Chưa chơi đã có 100 triệu đồng

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Land cho biết 24 năm đồng hành cùng thị trường BĐS, Cen Land thấu hiểu những trăn trở, lo lắng và cả những kỳ vọng của hàng triệu khách hàng.

Với nhiều gia đình: căn nhà đầu tiên là ước mơ, là tài sản lớn nhất cả cuộc đời, là nền tảng xây dựng tổ ấm và tương lai nhưng ước mơ ấy có thể sẽ không thành hiện thực vì cả những yếu tố khách quan và chủ quan: giá nhà quá cao, sự thiếu trải nghiệm, kiến thức về tài chính, pháp lý,… của chính người mua.

"Bên cạnh đó, có một nghịch lý là rất nhiều các dự án, các khu đô thị đã hoàn thiện nhưng đang bị bỏ trống, trong khi hàng triệu gia đình, đặc biệt gia đình trẻ lại không thể chạm tới và đang phải vật lộn với những dãy trọ xập xệ, chật chội", ông Vũ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vũ, với sự hợp tác này, khách hàng mua nhà thông qua nền tảng BIDV Home và các dự án do Cen Land phân phối sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất, cùng các giải pháp tài chính linh hoạt và công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả, giúp hành trình sở hữu nhà trở nên thuận lợi và phù hợp hơn với năng lực tài chính của từng gia đình.

Chia sẻ thêm về chương trình, đạo diễn Nguyễn Nam cũng cho biết: Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở những tình huống hoàn toàn xuất phát từ đời thực: các gia đình phải cân nhắc ngân sách, so sánh vị trí, đánh giá tiềm năng khu vực, pháp lý dự án và đưa ra quyết định giữa nhiều lựa chọn khác nhau. Mỗi tập phát sóng giống như một "bài toán an cư" thực tế, nơi các quyết định quan trọng của cuộc sống được đặt lên bàn cân với nhiều góc nhìn khác nhau.

Sáu gia đình tham gia chương trình mang đến những câu chuyện an cư rất khác: từ hành trình tìm kiếm căn nhà đầu tiên của những người trẻ, mong muốn nâng cấp không gian sống, đến kế hoạch chuẩn bị nơi ở lâu dài cho tương lai,… Những câu chuyện này phản ánh đúng những bài toán mà nhiều người mua nhà hiện nay đang phải đối mặt.

Đặc biệt, người chơi sẽ được trao ngay 100 triệu đồng ngay từ khi bắt đầu hành trình săn nhà. Và số dư tài khoản sẽ liên tục tăng lên khi người chơi chiến thắng ở các chặng.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê, trong vòng ba năm gần đây, tốc độ tăng giá nhà đã nhanh gấp khoảng ba lần tốc độ tăng lương, khiến khoảng cách giữa thu nhập và khả năng sở hữu nhà của người dân ngày càng nới rộng.

Không chỉ vậy, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà từ cuối năm 2025 đến nay cũng có xu hướng tăng, khiến áp lực tài chính đối với người mua nhà trở nên nặng nề hơn.Trong nhiều trường hợp, bài toán mua nhà không chỉ còn là việc lựa chọn căn hộ phù hợp, mà là bài toán quản trị dòng tiền trong 15–20 năm.

Ngoài yếu tố tài chính, người mua nhà còn phải cân nhắc hàng loạt vấn đề khác như pháp lý dự án, vị trí, tiềm năng khu vực, chất lượng môi trường sống và kế hoạch ổn định lâu dài của gia đình.Chính những yếu tố này khiến quá trình tìm nhà ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt đối với các gia đình trẻ.



