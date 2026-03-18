Hạ tầng 2026 - 2030 đưa trục Nam Đà Nẵng thành tâm điểm phát triển mới

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch mở rộng không gian đô thị, hệ thống giao thông kết nối và lợi thế du lịch - dịch vụ đang từng bước hình thành một trục đô thị ven biển năng động của miền Trung.

Quy hoạch mở rộng không gian đô thị về phía Nam

Theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023, Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với các trụ cột phát triển gồm du lịch, dịch vụ, logistics và công nghệ cao.

Trong định hướng phát triển không gian đô thị, khu vực phía Nam thành phố kéo dài tới Hội An và Nam Hội An được xác định là hành lang phát triển quan trọng gắn với du lịch quốc tế, dịch vụ và đô thị ven sông - ven biển. Việc mở rộng không gian theo hướng này góp phần hình thành một trục đô thị liên hoàn, kết nối trung tâm thành phố với các khu vực du lịch ven biển và hệ sinh thái sông nước đặc trưng của khu vực.

Hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết

Song song với quy hoạch đô thị, nhiều dự án hạ tầng giao thông đang được nghiên cứu và triển khai nhằm tăng cường khả năng kết nối khu vực phía Nam. Thành phố đang nghiên cứu hệ thống đường sắt đô thị (MRT/LRT), trong đó có tuyến kết nối sân bay Đà Nẵng với Hội An giai đoạn 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông cao tốc ven biển và các trục kết nối Đà Nẵng - Hội An tiếp tục được nâng cấp nhằm rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm du lịch. Với lợi thế gần sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu vực phía Nam được đánh giá có khả năng trở thành điểm trung chuyển thuận lợi cho dòng khách quốc tế đến với Hội An và các điểm đến ven biển miền Trung.

Hai hướng phát triển đô thị bổ trợ lẫn nhau

Trong chiến lược phát triển đô thị hiện đại, nhiều thành phố thường hình thành các khu vực chức năng khác nhau nhằm tối ưu hiệu quả kinh tế và chất lượng sống. Một số khu vực được định hướng phát triển mạnh về logistics, cảng biển và vận tải hàng hóa, đóng vai trò động lực cho thương mại và công nghiệp.

Trong khi đó, các hành lang ven biển hoặc ven sông thường được phát triển theo hướng du lịch, dịch vụ và đô thị nghỉ dưỡng, nhằm khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên và môi trường sống. Cách tiếp cận này giúp tạo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và chất lượng môi trường đô thị.

Lợi thế môi trường sống của hành lang du lịch

Mô hình phát triển gắn với du lịch giúp khu vực ven sông - ven biển duy trì không gian sống trong lành và cảnh quan sinh thái tự nhiên, hạn chế các tác động thường thấy tại các khu vực tập trung vận tải hàng hóa như mật độ phương tiện lớn, khói bụi hay tiếng ồn.

Nhờ định hướng này, khu vực phía Nam Đà Nẵng, đặc biệt quanh vùng di sản Hội An, vẫn giữ được hệ sinh thái sông nước và không gian xanh cùng môi trường trong lành, phù hợp cho các đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng.

Thực tế tại nhiều đô thị ven biển trên thế giới, các khu vực du lịch - nghỉ dưỡng thường được quy hoạch tách biệt với trung tâm logistics nhằm tối ưu hóa chức năng từng khu vực. Chẳng hạn tại Singapore, các hoạt động cảng biển tập trung tại Tuas Port, trong khi Marina Bay và Sentosa Island phát triển thành trung tâm du lịch ven biển. Tương tự, tại Dubai, cảng Jebel Ali đóng vai trò trung tâm logistics, còn Dubai Marina hay Palm Jumeirah được quy hoạch cho du lịch và nghỉ dưỡng. Cách phân vùng này giúp các thành phố vừa phát huy hiệu quả kinh tế của từng khu vực, vừa duy trì môi trường sống và trải nghiệm du lịch chất lượng

Xu hướng dịch chuyển của thị trường

Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện và quy hoạch đô thị được triển khai rõ nét hơn, trục phía Nam Đà Nẵng đang từng bước hình thành một hành lang đô thị ven biển năng động, nơi hội tụ các hoạt động du lịch, dịch vụ và không gian sống gắn với thiên nhiên. Không chỉ thu hút dòng khách du lịch quốc tế, khu vực này còn ghi nhận sự gia tăng của cộng đồng cư dân quốc tế, chuyên gia và những người làm việc từ xa (digital nomad).

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia thị trường cho rằng dòng vốn đầu tư bất động sản tại các đô thị du lịch thường có xu hướng dịch chuyển về những khu vực vừa kết nối thuận tiện, vừa giữ được cảnh quan sinh thái và môi trường sống chất lượng.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và tiềm năng du lịch đang giúp trục phía Nam Đà Nẵng trở thành một trong những khu vực đáng chú ý trên bản đồ phát triển đô thị miền Trung trong giai đoạn tới.