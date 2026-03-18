Chính thức ban hành kế hoạch quan trọng tại dự án 102.000 tỷ do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Theo đó, nhiệm vụ được đặt ra là bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nhà đầu tư, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Về tiến độ, phương án tuyến và vị trí các công trình trên tuyến dự kiến được phê duyệt trong tháng 3/2026; dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành phê duyệt vào tháng 6/2026.

Công tác chuẩn bị quỹ đất, căn hộ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng phải hoàn thành trước quý IV/2026.

Công tác chi trả bồi thường, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2026, qua đó phấn đấu đưa dự án vào khai thác năm 2028.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết (như sơ đồ Gantt hoặc các công cụ quản lý tiến độ phù hợp) nhằm theo dõi, kiểm soát tiến độ, bảo đảm bàn giao mặt bằng trong quý IV/2026.

Trước đó, ngày 19/12, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ động thổ dự án metro Bến Thành – Cần Giờ, dự án được kỳ vọng tạo đột phá kết nối giữa trung tâm TP.HCM với khu vực biển Cần Giờ.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài hơn 54 km, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/giờ.

Tuyến được xây dựng đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, vận hành bằng hệ thống điện khí hóa hiện đại. Giai đoạn 1 dự kiến có 2 ga chính là Bến Thành và Cần Giờ, cùng 1 depot và trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ. Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 328 ha, bao gồm hành lang bảo vệ tuyến.

Tuyến có điểm đầu tại khu vực Bến Thành (phường Bến Thành) và điểm cuối tại khu đô thị du lịch Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ). Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 12.784 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.



