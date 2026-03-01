NÓNG: Toà nhà trung tâm New York bốc cháy ngùn ngụt

18-03-2026 - 01:12 AM | Bất động sản

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại khu Midtown Manhattan sáng 17/3, đúng thời điểm chuẩn bị diễn ra lễ diễu hành Thánh Patrick, khiến giao thông và sinh hoạt khu vực bị ảnh hưởng đáng kể.

Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở khu Midtown, New York vào sáng thứ Ba (17/3), ngay trước thời điểm diễn ra St. Patrick’s Day Parade, theo thông tin từ giới chức địa phương.

Lực lượng cứu hỏa và các đơn vị phản ứng nhanh đã được điều động tới hiện trường, khu vực gần giao lộ East 43rd Street và Madison Avenue, vào khoảng trước 10h sáng (giờ địa phương).

Hình ảnh do FDNY công bố cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc cao từ phần mái của tòa nhà. Trong khi đó, nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực tầng trên cùng của công trình.

Tiếng còi xe cứu hỏa vang dội khắp khu vực trung tâm, khi lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác dập lửa và kiểm soát tình hình.

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp chính thức của thành phố cũng đã phát đi thông báo về tình trạng gián đoạn giao thông, bao gồm việc phong tỏa một số tuyến đường, chậm trễ trong lưu thông và ảnh hưởng đến các phương tiện công cộng do vụ cháy gây ra.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong cũng như nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và cập nhật tình hình.

Nguồn: New York Post

Phạm Trang

Đời Sống Pháp Luật

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu biển nhân tạo rộng hơn 21ha, lớn bậc nhất Việt Nam, có sức chứa lên đến 30.000 du khách

Sau đề xuất tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, Sun Group tiếp tục rót gần 7.000 tỷ làm KĐT tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Người xưa dặn: 'Mở cửa vào nhà không thấy 4 thứ này, cuộc sống như ý': Đọc xong mới giật mình vì quá đúng

UBND TPHCM ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Metro TPHCM vướng vốn, giải ngân chậm

Lô cốt chiếm 1/3 lòng đường, người Hà Nội chật vật nhích từng mét về nhà

