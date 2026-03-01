NÓNG: Toà nhà trung tâm New York bốc cháy ngùn ngụt

Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở khu Midtown, New York vào sáng thứ Ba (17/3), ngay trước thời điểm diễn ra St. Patrick’s Day Parade, theo thông tin từ giới chức địa phương.

Lực lượng cứu hỏa và các đơn vị phản ứng nhanh đã được điều động tới hiện trường, khu vực gần giao lộ East 43rd Street và Madison Avenue, vào khoảng trước 10h sáng (giờ địa phương).

Hiện trường sự việc

Hình ảnh do FDNY công bố cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc cao từ phần mái của tòa nhà. Trong khi đó, nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực tầng trên cùng của công trình.

Tiếng còi xe cứu hỏa vang dội khắp khu vực trung tâm, khi lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác dập lửa và kiểm soát tình hình.

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp chính thức của thành phố cũng đã phát đi thông báo về tình trạng gián đoạn giao thông, bao gồm việc phong tỏa một số tuyến đường, chậm trễ trong lưu thông và ảnh hưởng đến các phương tiện công cộng do vụ cháy gây ra.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong cũng như nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và cập nhật tình hình.

Nguồn: New York Post