Metro TPHCM vướng vốn, giải ngân chậm

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM vừa có báo cáo gửi Sở Tài chính tình hình, kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026; nhiệm vụ, giải pháp úy II/2026.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết trong quý I/2026, nhiều dự án metro trên địa bàn tiếp tục đạt các bước tiến quan trọng, song vẫn tồn tại không ít khó khăn liên quan thủ tục vốn, giải phóng mặt bằng và xử lý phát sinh hợp đồng.

Đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), sau khi đưa vào vận hành từ cuối năm 2024, dự án đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo trì kết cấu hạ tầng và khắc phục tồn đọng sau nghiệm thu. Một số gói thầu đã hoàn tất cung cấp thiết bị, vật tư, đồng thời công tác bảo trì, vận hành được triển khai theo kế hoạch.

Tuy nhiên, việc xử lý khiếu nại, phát sinh với các nhà thầu, đặc biệt là gói CP3, vẫn gặp nhiều vướng mắc do tính chất phức tạp và thiếu sự đồng thuận.

Với tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, hiện đang tập trung di dời hạ tầng kỹ thuật, dự kiến xong trong quý II/2026.

Thành phố cũng đã phê duyệt điều chỉnh dự án và tổ chức khởi công từ tháng 1-2026. Song song đó, các thủ tục chấm dứt nguồn vốn ODA từ các đối tác quốc tế vẫn đang được hoàn thiện.

Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM đẩy mạnh chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến metro mới, trong đó có các tuyến kết nối Bình Dương và tuyến số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu. Một số gói thầu tư vấn đã được lựa chọn, đồng thời thành phố tổ chức hội thảo quốc tế để tham vấn kinh nghiệm và khảo sát năng lực nhà thầu.

Đáng chú ý, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhưng gặp nhiều khó khăn về cơ chế vốn, lựa chọn nhà thầu và phương án di dời hạ tầng kỹ thuật. Việc áp dụng hình thức bồi thường trọn gói được đề xuất nhằm rút ngắn tiến độ, song chưa được chấp thuận.

Năm 2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao hơn 7.622 tỉ đồng vốn đầu tư công. Đến hết quý I/2026, tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 260.945 triệu đồng, tương đương 3,42% kế hoạch. Trong đó, tuyến metro số 1 đạt tỷ lệ giải ngân gần 28%, còn các dự án khác, đặc biệt là tuyến metro số 2 và các dự án chuẩn bị đầu tư, có tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành sớm hoàn tất thủ tục liên quan đến nguồn vốn ODA cho tuyến metro số 2; đồng thời xem xét bố trí vốn, chấp thuận cơ chế chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch triển khai đối với dự án bồi thường tuyến Bến Thành – Cần Giờ.

Trong quý II/2026, các nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục bảo trì, vận hành an toàn tuyến metro số 1; hoàn tất di dời hạ tầng và thủ tục vốn cho tuyến metro số 2; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến mới; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án bồi thường tuyến Bến Thành – Cần Giờ.