Cận cảnh nút Kim Liên, Giải Phóng - Kim Đồng sẽ xây thêm cầu vượt
Để mở rộng QL1A đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI) đã thống nhất với nhà đầu tư sẽ cải tạo, mở rộng hai nút giao là Kim Liên - Xã Đàn và Giải Phóng - Kim Đồng. Theo đề xuất, tại các nút này sẽ xây dựng cầu vượt cho hướng tuyến QL1A.
Toàn cảnh nút giao thông Kim Liên (đường QL1A giao với đường Vành đai 1). Đây cũng là điểm đầu của dự án mở rộng QL1A lên 90 mét thuộc giai đoạn 1, đoạn Kim Liên - Cầu Giẽ.
Nút giao Kim Liên là một trong những nút giao được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đây cũng là nút giao đầu tiên ở Hà Nội có hầm cơ giới. Hầm chui cơ giới tại nút giao thông Kim Liên được xây dựng theo chiều đường Vành đai 1 (đoạn Đại Cồ Việt - Xã Đàn).
Để giảm xung đột, ùn tắc và đảm bảo xe đi trên QL1A sau khi mở rộng đạt đến 80km/h, HUPI và nhà đầu tư đã lên phương án xây cầu vượt theo chiều QL1A vượt qua nút.
Tại nút giao Giải Phóng (QL1A) - Kim Đồng cũng vừa được đầu tư về hạ tầng, trong đó có xây hầm chui để giảm xung đột giao thông theo chiều đường Vành đai 2,5 (Định Công - Kim Đồng).
Thời gian qua, nút giao Giải Phóng (QL1A) thường xuyên ùn tắc giao thông kéo dài vào giờ cao điểm.
Để giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, vừa qua dự án hầm chui đã được UBND TP Hà Nội đã được đầu tư. Hiện phần hầm đã thông xe, phần nút giao phía trên đang thi công và sẽ xong trong tháng 3/2026.
Theo phương án cải tạo, mở rộng QL1A, đoạn qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng dự kiến sẽ xây thêm cầu vượt.
Theo Anh Trọng
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/can-canh-nut-kim-lien-giai-phong-kim-dong-se-xay-them-cau-vuot-post1828062.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM