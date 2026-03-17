Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra tiến độ nút giao An Phú

Chiều 17-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó có nút giao An Phú.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ nút giao An Phú

Báo cáo tại hiện trường, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông, chủ đầu tư) cho biết dự án được thiết kế dạng nút giao khác mức hoàn chỉnh 3 tầng, tổng mức đầu tư 3.408 tỉ đồng.

Công trình gồm hầm chui hai chiều kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ; các cầu vượt dạng chữ Y, nhánh rẽ trực tiếp cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như cầu bộ hành, chiếu sáng, cây xanh.

Đến nay, một số hạng mục đã hoàn thành và đưa vào khai thác, như hầm chui hướng Mai Chí Thọ – đường dẫn cao tốc (thông xe ngày 2-2-2026) và cầu N2 (thông xe cuối năm 2025). Các cầu Bà Dạt và Giồng Ông Tố cơ bản hoàn thành.

Nhiều hạng mục khác đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, nhánh N3 (Mai Chí Thọ rẽ trái đi Đồng Văn Cống) đạt khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4-2026.

Các nhánh N1.1, N1.3 và cầu N4 đạt từ 40%-45% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6-2026. Riêng nhánh N1.2 có thể hoàn thành vào tháng 11-2026 nếu được bàn giao đủ mặt bằng trong tháng 3-2026.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phần diện tích do dự án trực tiếp thực hiện đã hoàn tất, bàn giao 100%. Tuy nhiên, khu đất hơn 22.000 m² thuộc khu đô thị phát triển An Phú, ảnh hưởng đến 65 hộ dân, vẫn chưa hoàn tất thủ tục do vướng mắc pháp lý. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu UBND TPHCM phương án xử lý.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết đây là vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đồng thời kiến nghị sớm tháo gỡ để triển khai các hạng mục còn lại.

Theo UBND phường Bình Trưng, khu vực cần giải tỏa trên tuyến đường Lương Định Của hiện còn vướng 64 hộ dân và tổ chức, với tổng kinh phí bồi thường ước tính khoảng 1.800 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại công trường, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất hơn 22.000 m² thuộc thẩm quyền của UBND thành phố và sẽ được tổ chức thực hiện theo quy định.

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài, gây nhiều bức xúc tại khu vực nút giao An Phú, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công.

Nhấn mạnh áp lực tiến độ trong bối cảnh giao thông khu vực ngày càng quá tải, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành cơ bản nút giao An Phú trong năm 2026. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần khẩn trương hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.