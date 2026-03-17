Gần 2.500 “chiến binh” sales sẵn sàng chinh phục thị trường cùng Blanca City

Với chủ đề "Hải đăng phố thị - Bừng sáng phồn hoa", tại lễ Kick-off, Sun Property (thành viên Sun Group) không chỉ giới thiệu một phân khu mới, mà còn khơi mở hình dung sống động về nhịp sống phồn hoa của cư dân đô thị giải trí bên biển lớn nhất Vũng Tàu - Blanca City trong tương lai.

Với trải nghiệm vui chơi tại Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure - "trái tim" của dự án cũng như không gian âm nhạc giải trí đậm chất EDM, sự kiện đã làm bùng nổ không khí "ngày hội" với khí thế, năng lượng mới. Nhịp vận hành sôi động của các công trình hiện hữu là minh chứng rõ nét cho hành trình khai mở ấn tượng của Sun Group tại Vũng Tàu.

Blanca City là hành trình trải nghiệm từ miền ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ người Sài Gòn đến một vùng đất Vũng Tàu đang trỗi dậy mạnh mẽ với những dòng chảy đầu tư mới, nơi khát vọng phát triển và tương lai đô thị biển hội tụ. Từng bước bổ sung vào hệ sinh thái du lịch của "cửa ngõ" biển phía Nam những trải nghiệm du lịch xứng tầm, Blanca City đã góp phần phát triển vùng đất du lịch truyền thống trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Sự kiện "chiêu đãi" khách mời các tiết mục nghệ thuật sôi động. Ảnh: Ánh Dương.

Mở đầu sự kiện là màn "lighting show" kết hợp với hiệu ứng waterbomb, múa trống led hoành tráng. Kế tiếp, sau màn biểu diễn bùng nổ của giọng ca nội lực Lâm Bảo Ngọc, sân khấu tạm lắng lại. Ánh sáng màn led tắt nhường chỗ cho ánh sáng của ngọn hải đăng khổng lồ. Từng đợt sáng quét qua hé hộ các điểm nhấn Beacon Tower.

Cao trào của sự kiện là màn kick off khởi động phân khu với sự tham gia của đại diện Sun Property cùng 24 lãnh đạo đại lý chiến lược đồng hành. 2 drone khổng lồ mang theo lá cờ Blanca City và Beacon Tower xuất hiện cũng là lúc âm thanh, ánh sáng bùng nổ, chính thức đánh dấu sự xuất hiện của Beacon Tower – ngọn "Hải đăng phố thị"giữa lòng Blanca City.

Nếu trên hải trình của những thuyền viên, ánh sáng hải đăng là tín hiệu của hy vọng, là dấu hiệu dẫn lối cho thấy phía trước vẫn có bến bờ, có nơi để trở về thì những tòa tháp Beacon với cảm hứng thiết kế từ hình tượng ngọn hải đăng cũng mang theo khát vọng dẫn lối cho hành trình phồn hoa của đô thị biển.

Không khí bùng nổ khi những thông tin mới về Beacon Tower được công bố. Ảnh: Ánh Dương.

Cũng tại sự kiện, đại diện Sun Property đã chia sẻ những thông tin quan trọng về dòng sản phẩm, chính sách bán hàng linh hoạt, tiến độ triển khai, như các lợi thế cạnh tranh của dự án trên thị trường. Song song đó là những thông tin bổ ích về viễn cảnh phát triển bứt tốc của Vũng Tàu nói riêng, TP.HCM nói chung.

Tổ hợp Beacon Tower gây ấn tượng khi kế thừa vị trí chiến lược của đại đô thị Blanca City, tọa lạc ngay trung tâm mặt biển Bãi Sau, khu vực sôi động bậc nhất của Vũng Tàu. Các căn hộ Beacon sở hữu lợi thế hai mặt tiền "view biển" hiếm có: một mặt tiếp giáp trục đường huyết mạch 3/2 và hướng ra biển Bãi Trước, mặt còn lại hướng trực diện công viên Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure và không gian biển Bãi Sau, mở ra tầm nhìn khoáng đạt cùng khả năng khai thác thương mại - dịch vụ sôi động.

Beacon Tower thừa hưởng dòng khách khổng lồ đến với Sun World Vũng Tàu với công suất vận hành 25.000 lượt khách mỗi ngày, bãi biển nội khu trải dài 9km, trung tâm thương mại mặt biển quy mô lên tới 5ha cùng chuỗi công viên chủ đề, dịch vụ nhà hàng - café cao cấp,…

Beacon Tower ra mắt, đón đúng "điểm sáng" của thị trường. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đáng chú ý, đây là phân khu cao tầng sở hữu lâu dài duy nhất trong toàn bộ dự án Blanca City, đồng thời chiếm giữ quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi còn lại tại mặt biển Bãi Sau Vũng Tàu, yếu tố được xem là bảo chứng giá trị trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm.

Theo đại diện Sun Property, mỗi căn nhà tại Beacon Tower không chỉ là nơi an cư, mà còn là bất động sản dòng tiền giá trị, có thể truyền lại cho nhiều thế hệ, đồng hành cùng sự phát triển của một đô thị biển quốc tế.

Tương lai mới của Vũng Tàu đang dần được định hình từ những trục hạ tầng chiến lược của khu vực như đường và cầu vượt biển Cần Giờ, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành. Khi các "đại lộ kết nối" này từng bước hoàn thiện, khoảng cách di chuyển giữa Vũng Tàu với TP.HCM và các trung tâm kinh tế lớn sẽ được rút ngắn đáng kể, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch, dịch vụ và thị trường bất động sản ven biển.

Công viên nước 15ha đã đi vào vận hành, dự án Blanca City tiếp tục được thi công khẩn trương. Ảnh: Ánh Dương

Bối cảnh phát triển mới của thị trường đang đặt Beacon Tower và Blanca City vào thế "vững như kiềng ba chân", với sự cộng hưởng từ hạ tầng bứt phá, sức hút du lịch biển và hệ sinh thái giải trí đang dần hình thành tại Vũng Tàu. Cùng với khí thế của hàng nghìn "chiến binh" kinh doanh tại lễ Kick-off, Beacon Tower được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành công của các phân khu đã mở bán trước đó: Blanca và Casa, tạo kỳ tích mới trên hành trình chinh phục thị trường năm 2026.